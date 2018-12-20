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В WhatsApp стало проще звонить

20.12.2018,  
18:51
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Разработчики WhatsApp обновили версию мессенджера для устройств на базе iOS, упростив возможность управления групповыми звонками. Нововведения появятся в ближайшем обновлении приложения.

Теперь, чтобы совершить групповой звонок, пользователь может задействовать один из способов. Так, можно зайти в группу, нажать на иконку с изображением телефона и затем выбрать людей, которых необходимо включить в групповой звонок.

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Второй способ - перейти в закладку "Звонки", нажать на кнопку с телефоном и выбрать абонентов из списка контактов. В обоих случаях после этого нужно указать, будет ли звонок голосовым или с использованием видео.

В скором времени аналогичные нововведения появятся и в WhatsApp для платформы Android.

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