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22.12.2018 07:36
Рубрика: Экономика

Банк не исполнил долг

Верховный суд разъяснил, что делать, если кредитор допустил ошибку
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Неделя №7750 (287)
Клиент банка лишен права на ошибки при погашении кредита - ответственность за любую из них тщательно прописана в договоре и стоит дорого. Об ошибках самого банка в договоре не говорится вообще - подразумевается, что их быть не может в принципе. Но жизнь куда богаче банковских инструкций.
Высокий суд напомнил банкирам норму о добросовестном поведении сторон: если у клиента замечен долг, его надо об этом известить, а не ждать, когда из копеечного долг вырастет на порядки. Фото: Петр Ковалев / ТАСС Высокий суд напомнил банкирам норму о добросовестном поведении сторон: если у клиента замечен долг, его надо об этом известить, а не ждать, когда из копеечного долг вырастет на порядки. Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Высокий суд напомнил банкирам норму о добросовестном поведении сторон: если у клиента замечен долг, его надо об этом известить, а не ждать, когда из копеечного долг вырастет на порядки. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Поэтому очередное решение Верховного суда по спору добросовестного клиента и банка очень поучительно.

Суть истории в следующем - житель Рязани взял кредит в банке, в залог оставил документы на автомобиль. Выплачивал кредит аккуратно по 14 тысяч рублей в месяц. По окончании выплат попросил вернуть документы на машину. Но ему отказали, заявив, что он - должник. При проверке выяснилось, что последний платеж был направлен не на погашение его кредита, а на погашение займа совершенно незнакомого гражданина. Ошиблась сотрудница банка, которая в графе "назначение платежа" спутала цифры и указала неверный номер кредитного договора. После чего деньги ушли на счет абсолютно постороннего человека.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Все попытки гражданина решить проблему с банком ни к чему не привели. Банк долго (почти два года) молчал, а потом выставил человеку счет на сто тысяч рублей, доказывая, что гражданин - злостный должник и сведения о нем банк направил в несколько бюро кредитных историй.

Пришлось человеку идти в суд с иском, в котором он попросил вернуть документы на машину, выплатить моральный ущерб, штраф и сообщить в кредитные бюро, что он не должник.

Райсуд встал на сторону гражданина. Он распорядился вернуть истцу ПТС. Его обязательства по кредитному договору суд посчитал исполненными. И еще суд велел банку направить в кредитные бюро информацию с требованием исключить гражданина из списка недобросовестных заемщиков. А еще взыскал с банка штраф и моральный ущерб. Банк в свое оправдание заявил, что под заявлением о перечислении денег на счет постороннего человека истец расписался - банк просто исполнил волю клиента.

Недовольный банк обратился в областной суд, где нашел полное понимание. Апелляция решение коллег отменила и приняла новое решение: гражданину отказать.

Теперь пришлось уже истцу обращаться дальше. Верховный суд РФ не согласился с выводами областного суда. Вот что увидела в деле Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда.

Фото: REUTERS
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Долг у истца образовался потому, что последний платеж ушел незнакомому гражданину. Из-за последнего незаплаченного взноса появился долг, и банк на него начислял пеню. Спустя два года долг превысил сто тысяч рублей. Районный суд заявил, что банк "допустил неправомерное зачисление денежных средств в погашение другого кредита". Но о долге банк клиенту не сказал, а стал начислять срочные проценты и проценты на просроченный долг, добавляя неустойку.

Областной суд все эти выводы перечеркнул. По его мнению, ошибки при оформлении "не являются основанием для неисполнения таких поручений". Облсуд не нашел факта "неправомерных действий банка".

Верховный суд с этим не согласился. По мнению суда, для правильного разрешения спора суд должен был установить, какие действия банка по платежному поручению "будут являться надлежащим исполнением принятых на себя обязательств".

Вот еще что заметил Верховный суд - его коллеги из облсуда сделали вывод, что сотрудница банка сформировала заявление о переводе денег от имени истца по представленным им лично реквизитам. Но этот вывод, подчеркнул ВС, не подтверждается материалами дела. В деле нет информации, какие именно реквизиты платежа представил наш герой. Судя по иску гражданина, ошибку при заполнении реквизитов платежного поручения допустил сотрудник банка. А апелляция в нарушение закона (ст. 198 ГК) это утверждение не проверила.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Верховный суд напомнил коллегам нормы Гражданского кодекса, в которых говорится о добросовестном поведении сторон. Эти нормы высокий суд привел к тому, что банк, видя образовавшуюся у добросовестного клиента задолженность по последнему платежу, не счел нужным сообщить гражданину об этом и очень долго ждал. В результате человек о своих проблемах узнал спустя два года, когда сумма долга перед банком выросла с 14 до 100 тысяч рублей.

Верховный суд отменил решение областного суда и велел ему пересмотреть дело.

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