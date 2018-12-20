"ВКонтакте" официально запустил отдельный мессенджер

Пользователи интернета в Казахстане получили возможность установить и использовать новое приложение "ВКонтакте" - мессенджер VK Me. Приложение разработано для платформ iOS и Android.

Как следует из описания в Google Play, мессенджер позволяет обмениваться сообщениями с друзьями "ВКонтакте" и людьми, чьи номера есть в телефонной книге устройства, совершать звонки (в том числе видео) и обмениваться голосовыми сообщениями, отправлять музыку, фото и ролики, а также переводить деньги.

"В любой момент переключайтесь между VK Me и приложением ВКонтакте", - говорится в описании - разработчики отмечают, что это можно делать одной кнопкой. Кроме того, в версии для iOS будет реализована темная тема (позднее она появится и в Android-версии).

Отметим, что популярная соцсеть Facebook выделила мессенджер в отдельное приложение еще в 2014 году, после чего подверглась критике со стороны пользователей. Представители "ВКонтакте" подчеркивают, что переписываться можно будет, даже если на смартфоне не установлен VK Me.