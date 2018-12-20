Указ вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования. То есть под самый Новый год - 30 декабря.

Для кого пошел отсчет последних дней заключения?

Виктор Сергеевич Свободин. Ему 68 лет. Осужден в мае прошлого года Щелковским городским судом Московской области. Военнослужащий. Герой-афганец, много лет офицер служил на благо страны. Полностью раскаялся. Выплатил компенсацию пострадавшей стороне. У Свободина трое детей, один из которых несовершеннолетний, и тяжелобольная жена. О его помиловании ходатайствовали сослуживцы. Тюремное ведомство сообщило, что он отбывал наказание без взысканий.

Татьяна Александровна Стокласко - единственная женщина в этом списке. Осуждена 16 ноября 2016 года Бежецким районным судом города Брянска. В указе сказано, что президент не только освободил ее от дальнейшего отбытия наказания, но и снял судимость.

Пострадавший от рук Стокласко сожитель лично просил в суде о не возбуждении уголовного дела против нее. Из материалов уголовного дела видно, что после произошедшего она сама оказала первую помощь пострадавшему.

Указ президента в отношении пяти человек вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования. То есть под самый Новый год - 30 декабря

Женщина принимает активное участие в работе волонтерской организации "Поверь в себя", которая занимается помощью больным детям и инвалидам. У Татьяны Александровны двое детей. Один - несовершеннолетний, у другого - ДЦП. Соседи и коллеги дали ей хорошую характеристику.

Александр Игоревич Артюха был осужден 7 октября 2013 года Нагатинским судом Москвы. А до ареста работал детским тренером по мотокроссу на общественных началах в спортивном клубе. О его помиловании ходатайствовало несколько общественных организаций и коллеги из мотоклуба. До помилования отсидел семь лет, что при его обвинении совсем немало.

Судьба еще одного помилованного - несовершеннолетнего Олега Александровича Тараненко - пример того, как неосторожное действие может в одночасье перечеркнуть всю жизнь. Его дело - всего лишь один удар без умысла причинить тяжкий вред, фактически перечеркнул всю жизнь молодого человека. Тараненко полностью раскаялся. До этого судим не был. Сам пришел с повинной. Еланский районный суд Волгоградской области осудил его 29 июня 2016 года. Отсидел 3 года из 5 по приговору. Дома и по месту учебы ему дали хорошие характеристики. Активно занимается спортом. До приговора входил в состав сборной команды района по футболу и мини-футболу.

Борис Альбертович Небреев был осужден 28 декабря 2017 года Кировским районным судом Республики Крым. Осужден за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей - как руководитель Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Центр планерного спорта "Коктебель". Он должен был не допустить к полету человека, не имевшего положенной квалификации. То есть лично никого не убил, за штурвалом самолета не сидел. Полностью признал свою вину и раскаялся. Награжден орденами, медалями, нагрудным знаком. Ему объявлялась благодарность в связи со спортивными достижениями и за "значительный вклад в социально-экономическое развитие г. Феодосии, добросовестный труд и высокий профессионализм".

Борис Альбертович обязался выплачивать в установленном законом порядке материальный и моральный ущерб, назначенный по приговору суда. Сейчас Небреев - инвалид 2 группы.

Для всех помилованных это первая судимость. Они все раскаялись, и большинство уже возместили вред, причиненный людям своими преступлениями.