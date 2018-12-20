В четверг Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию, ответив на вопросы российских и зарубежных журналистов. Он, в частности, говорил...

О нацпроектах: Если не ставить амбициозных целей, не будет достигнуто вообще никаких

Первый вопрос на большой пресс-конференции прозвучал от информагентства ТАСС. И касался национальных проектов - реально ли их реализовать? Ответ Владимир Путин начал с разъяснения, для чего нужны 12 национальных проектов. "Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. Вот это принципиальный вопрос, мы должны это понимать", - заявил президент. "А как это сделать? Как организовать работу? Просто раздать деньги, и всё?" - спросил он. Он привел цифры: 20,8 триллиона рублей запланировано только по нацпроектам, еще 6,5 триллиона - отдельный план по развитию инфраструктуры. "Естественно, их нужно сконцентрировать в каких-то прорывных документах. И можно как угодно назвать эти планы развития, их назвали "национальные проекты", - рассказал президент.

"Фишка в том, что деньги в основном федеральные, а значительная часть работы - в регионах", - продолжил он. Поэтому региональные администрации должны быть настроены "на достижение конкретного результата, который люди почувствуют". Президент признал, что есть вопрос, справятся ли со столь масштабными задачами все регионы. Но если некоторые руководители на местах чувствуют, что "не в состоянии исполнить, пусть тогда освободят свои места для тех, которые полны оптимизма и готовы к этой работе", заметил президент. "Я, честно говоря, их не вижу, кто не хочет и говорит, что это невозможно", - добавил он. "Если не ставить амбициозных целей, не будет достигнуто вообще никаких. Поэтому я очень рассчитываю на консолидированную, хорошую работу, слаженную работу как федерального центра, так и регионов", - подчеркнул президент.

О прорыве: Нам нужно войти в другую лигу по качеству экономики

Павел Зарубин из ВГТРК спросил, возможен ли прорыв при прогнозируемых темпах роста ВВП. "В целом вы командой Медведева довольны?" - также поинтересовался тележурналист. "В целом - да", - кратко сказал президент. Чуть позже он добавил, что у страны впервые с 2011 года профицитный бюджет - 2,1% ВВП. "Это хороший показатель работы экономического блока правительства", - оценил глава государства.

Мы свою безопасность обеспечим. Мы знаем, как это сделать

Ответил и на вопрос о темпах роста. "Нам с вами не обеспечить темпы роста ВВП, необходимые для этого прорыва, если не изменить структуру экономики", - заявил он. Именно на это, по его словам, и нацелены национальные проекты, реализация которых должна придать экономике России инновационный характер. "На это правительство и рассчитывает, на то, что, если это произойдет, а к этому мы все должны стремиться, тогда и темпы роста увеличатся, появятся другие возможности для развития", - сказал президент. По прогнозу, темпы роста ВВП составят в 2019-2020 годах по два процента, а с 2021-го - три процента, а потом и больше. "Понимаете, нам что нужно сделать? - спросил Путин. - Нам нужно в другую лигу войти по качеству экономики. Вот на это и нацелены наши национальные проекты".

О тарифах ЖКХ: Общий рост не должен превысить 4,1%

С нового года вырастет НДС до 20 процентов, который уже спровоцировал в следующем году рост тарифов ЖКХ в два этапа, вводится налог на самозанятых в пилотных регионах. Не является ли такой объем нововведений слишком большой нагрузкой на россиян и на экономику, спросили журналисты.

Президент пояснил, что так называемая эффективная ставка НДС на самом деле в целом в экономике будет меньше, чем 20 процентов, потому что сохранены практически все льготы - по производству лекарств, по производству детских товаров, для IT-компаний и других.

Небольшой рост цен в связи увеличением налога должен ограничиться началом следующего года. "Рассчитываю на то, что это будет разовое явление, и даже небольшой рост, может быть, цен, инфляции в начале года пройдет", - заявил он. Президент отметил, что "Центральный банк принимает определенные действия и решения для того, чтобы предотвратить этот рост и инфляцию".

Что касается влияния на рост тарифов ЖКХ, то, как подчеркнул президент, в последние годы этот показатель увеличивался примерно на 4% и в следующем году он вырастет в общей сложности на 4,1%. "Почему в два этапа - потому что в связи с ростом НДС все-таки ожидается какой-то рост услуг и товаров, связанный с необходимостью нормального функционирования системы ЖКХ. Поэтому, чтобы не подсадить эти организации и в конечном итоге в интересах граждан это делается, принято решение сделать это в два этапа. Но общий объем не должен превышать 4,1", - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что опережающее повышение регионами тарифов ЖКХ должно быть исключением. "В регионах, где уже довели до такого состояния, что требуется большее повышение, это должно быть в порядке исключения и по согласованию с правительством Российской Федерации", - обозначил он.

О возможности ядерной войны: Исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла

"В советском детстве мы очень боялись ядерной войны", - заметил Антон Верницкий с Первого канала. Он добавил, что эти страхи актуализировались сейчас в связи с появлением публикаций в крупных изданиях по обе стороны океана о каких-то сценариях обмена ядерными ударами между Россией и США.

Проблема в том, ответил Владимир Путин, что опасность подобного развития событий в мире недооценивается. "А между тем, если, не дай бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, может быть, и планеты", - напомнил Путин.

Он также рассказал о существующих рисках. Первый - мы наблюдаем сейчас развал международной системы сдерживания вооружений после выхода США из Договора по противоракетной обороне. "Сейчас делают еще один шаг - выходят из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Очень трудно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше", - сказал российский лидер.

Конечно, России надо будет обеспечить свою безопасность, и Россия это сделает. "Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем и обеспечиваем свою безопасность", - заявил Путин.

Он также обратил внимание на тенденцию понижения порога применения. Есть идеи создать ядерные заряды малой мощности, от некоторых аналитиков на Западе звучат идеи, что, дескать, ничего страшного, можно и применить. "Но снижение порога может привести к глобальной ядерной катастрофе. Это - одна опасность сегодняшнего дня", - предупредил Путин. Еще одна опасная идея - применение баллистических ракет в неядерном исполнении. "Ну, из Мирового океана стрельнула подводная лодка баллистической ракетой, да хрен ее знает, она в ядерном или неядерном, пойди там разберись. Это же очень опасная вещь", - заметил он.

"Но я исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения, для того чтобы не доводить до крайности", - резюмировал президент.

О Петре Порошенко: Он свою задачу выполнил за счет интересов страны

"Вопрос об инциденте в Керченском проливе. Вам не кажется, что эта провокация удалась?" - спросили "Известия". "Первое, констатируем, что это была провокация", - заметил Путин.

А провокации, по его мнению, всегда плохи, поскольку рассчитаны на обострение ситуации. "Зачем это нужно нашим украинским партнерам, это понятно. Там выборы. Нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента. Я имею в виду действующего президента. Это плохо. Плохо и для своего народа, и для своего государства", - заметил российский лидер.

Мы должны построить 200 заводов по переработке мусора до 2024 года

Удалась ли провокация? С точки зрения повышения рейтинга Петра Порошенко - может быть, заметил президент. "В этом смысле он свою задачу выполнил за счет интересов страны", - считает Путин. "Это плохой способ поднятия рейтинга", - добавил он.

Говоря о задержанных украинских моряках, он заметил, что их судьба станет понятна после уголовного разбирательства. "Их послали, рассчитывая, что кто-то из них погибнет на самом деле, но, слава богу, этого не случилось. Идет следствие, после уголовного разбирательства будет ясно, что с ними дальше делать", - сказал президент.

О Донбассе: Попытки решить там политические проблемы силой обречены на провал

Вопрос о Донбассе задал украинский журналист. Путин напомнил, что это не Москва, а Киев ввел сплошную экономическую блокаду территории, которую они считают своей. "И они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами. Там каждый день почти люди гибнут, мирные причем. Мирные", - напомнил Путин. А Россия оказывает гуманитарную и другую поддержку людям, которые проживают там, и продолжит это делать. "Но только для того, чтобы их окончательно там не раздавили, не съели и не порвали", - подчеркнул президент. "Потому что попытки решить вопросы политического характера с помощью силы, а мы видим это на протяжении нескольких лет со стороны сегодняшней киевской власти, - обречены на провал. Вот это надо понять", - добавил он.

Торговый оборот между РФ и Украиной, несмотря ни на что, растет. "Это не странно? Нет, не странно, потому что это естественные связи. И эти естественные связи когда-нибудь все-таки дадут о себе знать", - рассчитывает российский лидер. "Но пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чем, собственно говоря, интерес своего собственного народа, такая ненормальная ситуация будет продолжаться. Вне зависимости от того, кто находится у власти в Кремле", - отметил он.

Об отношениях с Токио: Россию беспокоит размещение ПРО США в Японии

На Окинаве давно существует крупная американская военная база, сказал Путин, отвечая на вопрос японского журналиста. И обозначил позицию России: "Вопросы безопасности крайне важны, в том числе при заключении мирного договора". При этом в Москве не понимают "уровень суверенитета Японии при принятии решений подобного рода". "И, конечно, нас беспокоят планы размещения систем противоракетной обороны", - отметил Путин. Все это усложняет и без того непростой процесс, но страны готовы двигаться по пути к заключению мирного договора.

О рэперах: Запрещать концерты нельзя, но поощрять матерщину тоже нельзя

Задержание рэперов и запрет их выступлений в российских городах не ведут к положительному результату, однако и поощрять употребление ненормативной лексики в творчестве не следует, считает Владимир Путин.

"По поводу задержания этих рэперов - ничего хорошего в этом нет", - отметил президент. "Правда, - добавил он, - ничего хорошего нет в том, чтобы, как вы сказали: "Они там поют с матерком, ну и пусть". "Я недавно был на юбилее Темирканова, ему 80 лет исполнилось, - рассказал глава государства. - И он сказал, в общем, обычную вещь, но все-таки правильную: "Искусство существует не для того, чтобы потакать низменным мотивам, низменным интересам и низкому профилю культуры. Сама культура существует для того, чтобы поднимать этот уровень".

О губернаторах от оппозиции: Ну и что, они работают, нормально

По итогам губернаторских выборов к власти в некоторых регионах пришли кандидаты от парламентских оппозиционных партий: в Хакасии победил кандидат от КПРФ, в Хабаровске и Владимирской области - от ЛДПР. Ситуация абсолютно нормальная, прокомментировал Владимир Путин.

Он напомнил, что губернаторы от парламентской оппозиции есть и в других регионах. "Ну и что, они работают, нормально", - заметил Путин. "Для меня главное, чтобы люди в регионах чувствовали, что жизнь меняется к лучшему", - отметил он. "Всячески буду только помогать любому избранному руководителю региона", - заверил президент. Вопрос, по его словам, только в том, чтобы "сам вновь избранный руководитель региона оказался на высоте, был в состоянии исполнить те предвыборные обещания, которые он людям дал".

Сельское хозяйство у нас давно национальный проект

О пользе санкций: Это заставило нас включить мозги по очень многим направлениям

Готова ли Россия к новому витку санкций с учетом того, что американские законодатели готовятся к этому, спросили РИА Новости. "Россия практически на протяжении всей своей истории живет в каких-то ограничениях и санкциях", - заметил Путин. Это связано, по его мнению, с ростом могущества России, с повышением конкурентоспособности страны. "Появляется мощный сильный игрок, с которым нужно считаться, а не хочется", - заметил он.

- Совсем еще недавно думали, что и страны такой больше нет, а оказывается, есть, и надо с ней считаться, - продолжил президент. - А 160 миллионов у нас проживают, это же не просто хотелки какие-то руководства страны, это интересы народа, которые мы защищаем. Защищаем аккуратно, кстати говоря, без всякого хамства, спокойно, сдержанно. Но делаем свое дело и будем двигаться дальше в этом направлении.

Что касается санкций, то никакой логики в них нет. То же дело Скрипалей, повторил Путин, "повод для того, чтобы принять дополнительные меры по сдерживанию России". Но экономика России адаптировалась. Конечно, есть минусы, но есть и для тех, кто эти ограничения вводит. Непрогнозируемая санкционная политика "всем наносит ущерб", подчеркнул Владимир Путин.

Помимо минусов есть плюсы. "В чем они заключаются? Это заставило нас включить мозги по очень многим направлениям, и, кстати, западные эксперты это тоже признают. У нас доля отечественного транспортного машиностроения в 2017 году составила 98 процентов. В автомобилестроении - 85 процентов", - привел примеры президент.

- Ну, АПК - я уже не говорю, просто мы рынок прикрыли, - заметил он. - Да, к сожалению, это привело к краткосрочному повышению цен на внутреннем продовольственном рынке, но сейчас цены там стабилизировались значительным образом в этом сегменте экономики, а сельское хозяйство сделало такой рывок, какой трудно себе представить было.

Объемы продаж на внешний рынок увеличились с 2000 года в 16 раз. "Просто невероятно, но это все происходит", - заметил Путин. На импортозамещение только в этом году истрачено 600 миллиардов рублей. "Поэтому есть минусы, есть и плюсы, но в любом случае мы бы хотели, чтобы мировая экономика развивалась без всяких шоков, без нелегитимных действий, без всяких внешних ограничений, естественным образом, на пользу мировой экономике в целом", - резюмировал президент.

О социализме: Его реставрация в России невозможна

Задавали президенту и философско-политические вопросы. "Как вы считаете, возможна ли реставрация социализма в России?" - поинтересовался журналист. "Думаю, что это невозможно", - ответил Путин. Глубинные изменения общества таковы, что реставрация социализма в классическом понимании невозможна, пояснил он.

- Но справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к людям, которые живут за чертой бедности, выстраивание политики государства на то, чтобы снизить до минимума количество людей, которые живут за этой чертой бедности, обеспечить подавляющее большинство людей услугами здравоохранения, образования на приемлемых условиях - это, если говорить про социализацию в этом смысле, то хочу вас заверить, что мы как раз такую политику и проводим сейчас, - сказал Владимир Путин.

По его словам, именно на это и направлены национальные проекты.

О мусоре: Нужно ликвидировать незаконные свалки и создать индустрию переработки

Как минимум 200 мусороперерабатывающих заводов должны быть построены в России до 2024 года, сообщил президент.

Проблема с мусором заключается в том, что в стране никогда не занимались его переработкой. "Десятилетиями с советских времен сбрасывали мусор в ямы, если образно сказать. Никто никогда не занимался никакой переработкой, минимально, точечно, а у нас, по-моему, 70 миллионов тонн мусора ежегодно продуцируется, и девать его некуда", - рассказал президент.

При этом количество мусора только растет. В этой связи президент поставил две ключевые задачи: ликвидировать незаконные свалки и выстроить индустрию переработки. "Государство, прежде всего в лице регионов, а затем и муниципалитетов, должно создать условия для этого раздельного сбора мусора и последующей утилизации", - заявил Путин.

Мы должны построить за ближайшие годы, до 2024 года, 200 перерабатывающих заводов, обозначил он. "Я понимаю людей, которые выступают против строительства заводов", - заметил Путин. Поэтому "надо, чтобы эти заводы были качественные и эффективные, чтобы все было сделано по соответствующей технологии, чтобы на фильтрах не экономили", предупредил президент.

"В Токио прямо почти в центре города стоят мусоросжигающие заводы. Запаха никакого, никаких проблем нет, потому что технологии соблюдаются. И у нас так же должно быть сделано", - сказал он.

О сельском хозяйстве: Поддержка будет продолжена как по крупным хозяйствам, так и по фермерским

"Почему среди 12 национальных проектов нет сельского хозяйства?" - спросила журналист газеты "Сельская жизнь". "Сельское хозяйство у нас давно национальный проект", - ответил Путин, пояснив, что господдержка измеряется сотнями миллиардов рублей. "И эта поддержка будет продолжена, причем как по крупным хозяйствам, так и по фермерским, по всем сегментам сельского хозяйства", - пообещал президент.

Не беспокоит ли замедление темпов роста сельского хозяйства, уточнили журналисты. "Нет, не беспокоит", - сказал Путин и объяснил, что речь идет о статистических показателях, связанных с производством зерна.

- Как вы знаете, в прошлом году у нас был рекордный за всю историю урожай - 135,5 миллиона тонн зерна, - рассказал он. - Это главный показатель, который вносит свою лепту в статистические отчетности. В этом году в связи с неблагоприятными погодными условиями, а в некоторых регионах был введен режим чрезвычайной ситуации, у нас урожай меньше - 110,5 миллиона тонн. И поэтому в соответствии с базой прошлого года сразу показатели ушли вниз.

Но сам по себе результат в 110 миллионов тонн - третий по объемам показатель за последние 25 лет. "Это очень хороший результат, - сказал Путин. - Имея в виду запасы прошлого года, у нас сохраняется, и даже увеличился, объем возможного экспорта до 52,5 миллиона тонн. Мы выполним все свои обязательства и все контракты. Поэтому здесь у нас нет никакого беспокойства".

Он также рассказал о дальнейшем развитии отрасли. "Мы будем поддерживать развитие инфраструктуры в области сельского хозяйства и экспорта. На это специально отводим на ближайшие годы около 400 миллиардов рублей. Это развитие портов, дорог и так далее, поддержка экспорта финансовая", - перечислил Путин. Нужно повышать конкурентоспособность, развивать селекцию, наращивать производство продуктов высокой степени передела. "Ну и, конечно, нужно дальше решать вопросы, связанные с социальным развитием села", - добавил он, пообещав, что программа социального развития села тоже будет сохранена.

О раскольничестве на Украине: "То, что происходит в православии, уму непостижимо"

Журналистка попросила комментарий российского лидера "о расколе в православии, который был инициирован Константинопольским патриархатом и Киевом".

"То, что сейчас происходит в православии, это просто, как у нас в народе говорят, уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную, религиозную жизнь. Такого не было еще никогда со времен Советского Союза", - заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос.

Он обратил внимание на то, что Украинская православная церковь Московского патриархата была полностью независимой: "Они делали все самостоятельно, в том числе избирали иерархов. Единственная связь была - духовная, упоминали на проповедях имя Патриарха Московского и всея Руси. Всё". "А сейчас посмотрите, какая зависимость наступает от Турции, от турецкого патриархата, - продолжил президент. - Там и назначения, и деньги. Я думаю, что это главный побудительный мотив Варфоломея - подчинить эту территорию, а потом еще и зарабатывать на этом".

"Ну, кроме, конечно, подсказки из Вашингтона", - добавил он. По словам Путина, "то, что Госсекретарь позвонил по этому вопросу в Киев и обсуждал эту тему, - это ни в какие ворота не лезет, абсолютно недопустимая вещь". Это, по его мнению, еще одно "свидетельство того, что это тоже делается в преддверии предвыборной кампании и с целью дальнейшего разрыва между русским и украинским народами". "Это политическая, безусловно, подоплека. Это явное, грубое нарушение религиозных свобод", - дал оценку Путин. Беспокоит и передел религиозной собственности на Украине, который грозит приобрести "кровавый характер" после вмешательства государства в дела Церкви.

О Крыме: Безопасность России на этом направлении будет безусловно обеспечена

Россия вправе и будет строить военную политику на своей территории как считает нужным, и Крым не исключение, поскольку является частью России, заявил президент.

"Безопасность России на этом направлении будет безусловно обеспечена", - подчеркнул он. "Ничего лишнего мы там создавать не собираемся, но то, что нужно, будет там сделано", - добавил президент. Путин подчеркнул, что Россия будет укреплять Крым не только в военном отношении, но и развивать гражданскую структуру полуострова. "Мы изначально, сразу же практически, объявили о том, что мы намерены построить для связи с Крымом мост, что мы и сделали. Сначала мы построили энергомост, потом газовую трубу туда бросили, теперь строим две электростанции в Севастополе и Симферополе общей мощностью 940 МВт. Мы строим дорогу "Таврида", которая в конце 2019 года будет создана в двухполосном варианте, а в конце 2020 года - в четырехполосном. Мы будем развивать инфраструктуру. То есть речь идет не только об усилении военного компонента, но и гражданского", - пояснил президент.

Нужно помочь людям, которые деньги отдали, а жилье не получили

О замене аналогового вещания цифровым: Будем действовать очень аккуратно

Журналист из Рязанской области задала вопрос, который волнует многих людей в регионах: "К нам семимильными шагами идет цифровое телевидение и одним из первых придет в наш регион. Уже 11 февраля отключится аналоговое". Не окажется ли так, что у нас, скажем, останутся забытыми не богом, но цифрой, какие-то маленькие населенные пункты?"

Президент ответил, что опасения разделяет, и заверил, что власти будут действовать аккуратно в вопросе перехода на цифровое вещание. "Я так же, как и вы, поверьте, почти слово в слово, задаю им вопрос: "В маленькой деревушке кто-то не останется вообще без телевидения?" Уверяют, что нет. Поэтому договорились, что будем действовать очень аккуратно, двигаться небольшими шагами", - сказал Путин.

Он также рассказал, что сначала была идея переходить резко, быстрыми темпами в течение полугода. "Я сказал: "Нет, мы так не можем поступить. Мы должны действовать очень аккуратно, внимательно следить, что будет происходить на территориях и, безусловно, обеспечить интересы людей, которые не могут себе позволить за небольшие деньги, но за личные, купить эти приставки", - рассказал о своей позиции президент.

О дедолларизации: Никак не касается граждан

Никакого запрета на хождение доллара в России нет и не будет, заявил президент.

Он пояснил, что дедолларизация "связана исключительно с расчетами между хозяйствующими субъектами и никак не касается граждан". Путин отметил, что у граждан, в частности, вызывает вопросы новый закон, запрещающий уличные табло с курсами валют, - не связано ли это с каким-то запретом на хождение доллара. "Ничего подобного нет и не будет, хочу всех успокоить", - заверил президент. По его словам, закон направлен на борьбу с нелегальными конторами по обмену денег. Таким образом, пояснил глава государства, "это просто наведение порядка в сфере денежного оборота, борьба с "серыми" конторами, действующими в этой области, не более того".

О пенсионных изменениях: Если бы не был убежден в том, что это неизбежно, никогда бы не разрешил это сделать

Президент пояснил свою позицию относительно изменений в законодательстве о пенсионной системе.

"Вы знаете, в начале 2000-х годов и в середине я говорил, что категорически против всякого изменения и повышения пенсионного возраста, тогда и невозможно было это делать", - напомнил президент. Тогда это была правильная позиция, потому что продолжительность жизни была низкой, а соотношение работающих к неработающим было другое, более или менее приемлемое.

"Сейчас кардинально это все поменялось, - отметил Владимир Путин. - Дело в том, что тенденции такие, что количество работающих становится все меньше и меньше, а количество неработающих пенсионеров увеличивается".

"Пять-семь лет будем жить спокойно, но пройдут эти пять-семь лет, и придется это делать все равно, но уже резко, без всяких переходных периодов, без всяких льгот, в том числе и для женщин", - добавил он. "Если бы не было понимания этих тенденций, я никогда бы не разрешил этого сделать, - заверил Путин, - но это объективные тенденции, от этого никуда не деться".

"Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что будет критика и справа, и слева", - признался он. "Такие вещи неприятны, и ясно, что никакого восторга они не вызовут, но неизбежны. Повторяю еще раз, если бы не был убежден в том, что это неизбежно, никогда бы этого сделать не позволил", - сказал Путин.

Об обманутых дольщиках: Нельзя закрывать глаза на масштаб этой проблемы

Строительной отрасли необходим переход к банковскому финансированию и кредитованию, иначе проблема с обманутыми дольщиками не закончится никогда, считает Путин. По его мнению, отказаться от долевого строительства нужно, даже если это приведет к спаду в отрасли.

- Это никогда не закончится, никогда просто, если мы не наведем здесь порядка и не перейдем к цивилизованным способам жилищного строительства, - сказал президент. - Действительно, перед отраслью стоит задача 120 миллионов квадратных метров строить. Но мы должны обязательно прекратить вот эту практику привлечения денег граждан с безответственным затем поведением, связанным с их расходованием этих денег.

Людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, необходимо оказать помощь, подчеркнул президент. Тем более что на самом деле, отметил Путин, проблема стоит даже острее, чем свидетельствуют цифры, демонстрирующие количество обманутых дольщиков в стране. "Нельзя закрывать глаза на масштаб этой проблемы", - призвал глава государства.

О бензине: Правительство не допустит скачков роста цен на нефтепродукты в следующем году

Когда в середине года в России повысились цены на бензин в связи с ростом цен на нефть на мировых рынках, то "правительство тут же начало принимать меры по сдерживанию роста цен и даже по их снижению". "И достигли этой договоренности с основными нефтяными и нефтеперерабатывающими компаниями", - напомнил он. В этом, по словам президента, принципиальная разница в ситуации во Франции - "там сознательно пошли на повышение, повысили, по сути, сами, а здесь правительство борется с этим повышением".

Договоренность с нефтяниками действует до марта следующего года. Возможно, произойдет какая-то корректировка, связанная с ростом НДС, с начала января, но она будет незначительной. Президент назвал диапазон "в районе 1-1,5 процента, не более того". "А дальше правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на рынке: и на мировом рынке, и на российском рынке", - указал он. "Правительство не допустит никаких скачков роста цен на нефтепродукты в следующем году", - заявил Путин.

О курсе рубля: Как вы видите, он стабильный

В заслугу правительству России президент поставил то, что удалось обеспечить стабильность курса. "Курс должен быть стабильным, в целом нам удается это сделать в последнее время, это связано с деятельностью Центрального банка, это связано с деятельностью правительства РФ", - сказал президент.

"Как вы видите, он стабильный, он даже несколько оторвался от колебаний цен на энергоносители, на нефть, в том числе и благодаря введению плавающего курса рубля", - добавил президент.

При этом сокращение волатильности российской национальной валюты является необходимым условием для укрепления роли рубля в качестве региональной резервной валюты. России нужно развивать инфраструктуру расчетов в рублях, добавил президент. Роль рубля как резервной валюты, используемой в расчетах, уже немного возрастает, "прежде всего, в расчетах между странами ЕАЭС и на постсоветском пространстве", - сказал Владимир Путин.

О своем якобы стремлении управлять миром: Это штамп, который навязывается общественному мнению западных стран

"Правда ли, что вы хотите править миром?" - поинтересовались зарубежные журналисты.

"Вы считаете, что наша цель - управлять миром? Это штамп, который навязывается общественному мнению западных стран для решения внутриблоковых и внутриполитических вопросов", - сказал глава государства. "Что касается управления миром, то мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать, и он не в Москве", - заметил он. Это, по его словам, связано с ведущей ролью США в мировой экономике, с колоссальным оборонным бюджетом этой страны.

"На самом деле наша главная цель, цель нашей внешней политики - обеспечить благоприятные условия для развития Российской Федерации, ее экономики и социальной сферы, обеспечить безусловное движение вперед и укрепление нашей страны, внутри прежде всего, для того, чтобы она заняла достойное место на международной арене как равный партнер среди равных", - сказал он.

Об идее для России: Патриотизм не может не быть основой укрепления нашего государства

Сейчас нет большой идеи развития России, посетовал один из представителей СМИ. Такая идея есть, поспорил президент. "Я считаю, что в самом хорошем, не квасном, смысле этого слова патриотизм не может не быть основой укрепления нашего государства в широком и самом благородном смысле этого слова", - заявил он.

О бедности: Мы должны кардинально сократить количество людей, живущих за этой чертой

Отвечая на вопрос о "чудовищной пропасти" между доходами топ-менеджеров и простых людей, президент констатировал, что "к сожалению, это есть". "Но это, как правило, мировая тенденция, во всяком случае в крупных экономиках так происходит", - сказал он, добавив, что подобная ситуация есть и в США. "Мы, конечно, должны это учитывать, и мы, как минимум, должны кардинально сократить количество людей, живущих за чертой бедности", - отметил президент. Снижение уровня бедности в ближайшие шесть лет в два раза - одна из целей майского указа.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков/ Александра Белуза

Вопрос решен

В Санкт-Петербурге дети из неблагополучных семей получат футбольное поле

Журналист из вестника "Семья. Общество. Традиции" рассказала президенту, что "мы пытаемся открыть крытое футбольное поле для детей из неблагополучных семей и детских домов". Однако инициатива не находит поддержки в городских комитетах, где их просто отфутболивают.

"Два года мы обиваем пороги комитетов, пишем письма, встречаемся, и два года мы натыкаемся на полное безразличие", - рассказала Маргарита Баулина президенту. "Нас воспринимают как обычный магазинчик цветов или заправку, никаким образом не реагируя на то, что мы пытаемся государству помочь выполнять его же функции и важную миссию", - посетовала она.

"Сколько стоит ваш проект?" - спросил Путин. Оказалось, на данный момент 11 миллионов. "Какой город?" - уточнил президент. Оказалось, Санкт-Петербург. Президент пообещал поговорить об этом с исполняющим обязанности губернатора Александром Бегловым. "Уверен, вопрос будет решен", - добавил он. В тот же день стало известно, что Беглов взял вопрос под личный контроль.

Только цифры

Президент - об итогах года

В 2018 году Россия впервые за семь лет выходит на профицит федерального бюджета - он составил около 2,1% ВВП.

Фонд национального благосостояния вырастет по итогам года на 22%.

Золотовалютные резервы выросли более чем на 7% - до 464 миллиардов долларов.

Прогнозный рост ВВП по итогам года составит 1,8%.

Безработица сократилась до рекордно низкого уровня в 4,8%.

Реальный уровень заработной платы увеличится на 6,9%.

Уровень инфляции составит 4,1-4,2%.

Средний годовой размер страховой пенсии по старости к концу года составит 14 163 рубля.

Средняя продолжительность жизни увеличилась с 72,7 года до 72,9 года.

О личном

Президента спросили о здоровье и женитьбе

"Когда вы женитесь?" - спросили президента. "А вы женаты?" - спросил он в ответ журналиста. "Да, и не жалею. И всем советую", - ответил тот. "Он женат и хочет, чтобы мне было тоже так же, как ему", - пошутил Владимир Путин. "Ну ладно. Будем считать, что на вопрос я ответил, хотя как порядочный человек когда-то должен буду это сделать, наверное", - добавил он.

"Как вы себя чувствуете?" - поинтересовалась молодая журналистка. "Не дождетесь", - пошутил Владимир Путин. Он пояснил, что со здоровьем все в порядке, поскольку он старается за ним следить, занимается спортом. Впрочем, "так же, как у всех, в межсезонье могут быть какие-то гриппы и что-то с этим связанное", рассказал президент. "Но на сегодняшний день все в порядке, спасибо большое", - добавил он.

"Назовите главные события года, с вашей точки зрения", - попросили представители СМИ. Владимир Путин назвал два события. "Это выборы президента, разумеется, это важно для всей страны", - сказал он. "И чемпионат мира по футболу. Это тоже оказалось важным для всей страны и для всего мира, как выяснилось", - добавил он.