ВВС Канады пожаловались на мешавшие им китайские военные самолеты

Китайские военные самолеты пытались помешать полету канадского самолета-разведчика в международном воздушном пространстве рядом с Северной Кореей. Об этом в среду сообщил начальник штаба обороны Канады генерал Джонатан Вэнс телеканалу BBC.

Инцидент произошел еще в октябре. Разведывательный самолет Канады CP-140 Aurora патрулировал акваторию рядом с Корейским полуостровом, осуществляя контроль за исполнением санкций Совета безопасности ООН в отношении КНДР.

По словам генерала, самолеты ВВС Китая "действовали неприемлемо в международном воздушном пространстве". Они слишком близко подлетали к CP-140 Aurora, а в радиоэфире пилоты КНР "использовали неприемлемую лексику". Вэнс заявил также, что подобное случалось уже с самолетами ВВС Австралии, Новой Зеландии и Японии в небе вблизи КНДР, пишет ТАСС.

Отметим, что для отслеживания возможных незаконных поставок санкционных товаров в КНДР Канада направляла не только авиацию, но и военный корабль HMCS Calgary, а также подводную лодку.