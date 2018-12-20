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Вышел трейлер четвертых "Людей в черном"

Новости
    20.12.2018, 18:25
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Четвертая часть популярной фантастический экшн-комедии "Люди в черном" обзавелась трейлером. Художественный фильм "Люди в черном: Интернэшнл" (Men in Black International) явится спин-оффом, знаменуется сменой актерского состава и женщиной-агентом. Которую играет Тесса Томпсон, темнокожий двойник молодого Константина Райкина, известная нам, в частности, по сериалу "Мир Дикого Запада".

В остальных ролях: Ребекка Фергюсон, Крис Хемсворт, Лиам Нисон, на которого всегда приятно посмотреть, Эмма Томпсон.

Фото: youtube.com
Вышел русский трейлер нового "Хеллбоя"

Режиссер - Ф. Гэри Грей, на заре карьеры делавший видео для топовых рэперов и такими путями геройски доросший в прошлом году до монструозного восьмого "Форсажа".

"Люди в черном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. Но на этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять, - шпион в их рядах", - лаконизирует синопсис. Поддержанный не особо возбуждающим интерес к предприятию видеорядом - давайте уж заглянем в безжалостный, избалованный глаз правды.

Российская премьера - 13 июня.

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