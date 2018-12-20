В Банке России предложили поддержать заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В стандарт ипотеки будет включен опцион, позволяющий смягчить финансовые обязательства на несколько месяцев в случае болезни, потери работы или несчастного случая, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

Введение ипотечных каникул позволит банкам и заемщикам снимать риск возникновения просрочки. Но при этом ставки по новым кредитам могут подрасти. Фото: depositphotos.com

Предоставление платежных каникул ипотечным заемщикам может быть закреплено в стандарте ответственного ипотечного кредитования. Предлагается снижать платежи для заемщиков, которые столкнулись с трудностями, не менее чем на 50 процентов на срок от шести месяцев. Стандарт будет содержать рекомендации для банков, и в этом случае каникулы не будут обязательными, пояснили "Российской газете" в ЦБ РФ. Таким образом, каждый банк сможет решить, готов ли он ввести такой опцион для своих заемщиков.

"При стимулировании со стороны государства ипотечное кредитование приобрело массовый характер. В связи с этим принципиально важно создать механизм защиты прав гражданина, находящегося в ипотеке", - сказал руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов.

Чтобы снизить платежи, необходимо воспользоваться заранее оговоренной в стандарте ипотечного жилищного кредитования схемой. "Опцион - это одностороннее право. То есть заемщику дается право воспользоваться отсрочкой по выплате кредита, уведомив банк о своих сложностях", - говорит руководитель Аналитического центра компании "Русипотека" Сергей Гордейко. Получать разрешение от банка на использование каникул не придется. Конечно, если такое право заемщика уже предусмотрено договором.

В Банке России считают, что кредитные организации не понесут потерь, поскольку опцион удлиняет срок ипотеки. При этом кредит, к которому применен опцион, не считается проблемным.

Попросить у банка послаблений по кредиту заемщик может и сегодня. Но не все банки готовы идти навстречу заемщикам. Климов поясняет, что кредитные организации имеют возможность реструктурировать кредит при возникновении сложной жизненной ситуации у заемщика, но не спешат ею воспользоваться, потому что это влечет за собой риски ухудшения качества кредитного портфеля.

Платеж будет снижен не менее чем на половину на срок от полугода

Замминистра финансов Алексей Моисеев отмечает, что инициатива должна быть тщательно проработана - послабление условий для одних может стать причиной ужесточения для других. Так, банки могут пойти на повышение ставок или усиление условий привлечения поручителей.

В то же время четкие требования, при каких обстоятельствах человек может воспользоваться реструктуризацией кредита, а при каких нет, могут ухудшить положение клиентов банков. К примеру, потерять работу может не сам заемщик, а член его семьи, который хоть и не фигурирует в договоре, но в выплату кредита вносит существенный вклад. "Разные семьи, разные ситуации, и создавать "частокол" требований для того, чтобы ограничить количество граждан, которые имеют право на законных основаниях реструктуризацией воспользоваться, неразумно", - пояснил Климов.

Рабочая группа Госдумы по защите прав дольщиков предложила пойти дальше и давать ипотечные каникулы обманутым участникам долевого строительства. После приостановки строительства покупатели испытывают двойную финансовую нагрузку, так как они планировали раньше решить квартирный вопрос: продать имеющееся жилье и погасить кредит, перестать снимать квартиру.

Статистически ипотечные каникулы могли бы улучшить показатели по просрочке. Сегодня не возвращают ипотеку только 1,2 процента заемщиков, тогда как по остальным кредитам физлицам процент невозврата составляет 9,1 процента. Введение ипотечных каникул позволит заемщикам не так быстро переходить в разряд должников и предотвратить финансовый дефолт части клиентов.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Игорь Зубков