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20.12.2018 14:18
Рубрика: В мире

"Жесткий" Brexit лишит некоторые авиакомпании возможности летать по ЕС

Текст: Юрий Когалов
В случае жесткого Brexit некоторые авиакомпании могут лишиться возможности летать по Евросоюзу. Такое предупреждение выпустила Европейская комиссия.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Речь идет о тех перевозчиках, контрольный пакет акций которых находится в руках британцев. 30 марта 2019 года они утратят право работать на европейском рынке, если Лондон и Брюссель не подпишут соглашение. Главы государств и правительств стран ЕС еще на саммите в ноябре утвердили текст договора, теперь очередь за британскими парламентариями. По словам премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, голосование состоится между 14 и 21 января. При этом глава британского правительства подчеркнула, что если Палата общин провалит голосование, то другой сделки с Евросоюзом уже не будет. Брюссель не пойдет на новые уступки, и договор придется ратифицировать в парламенте на тех условиях, которые уже достигнуты.

Великобритания подготовит кризисный план на случай провала Brexit

Под угрозой оказалась работа входящих  в International Airlines Group компаний British Airways и Iberia, а также нескольких их дочерних предприятий. С аналогичной проблемой столкнулись Ryanair и EasyJet. Руководство последних уже заявило, что предпримет меры, чтобы обеспечить контрольный пакет (51 процент акций) за европейскими держателями. На это у них есть 100 дней.

Впрочем, Брюссель готов пойти на небольшую уступку. Еврокомиссия на случай непредвиденных обстоятельств предложила на срок в 12 месяцев разрешить попадающим под запрет компаниям совершать рейсы в одно из 27 государств ЕС и обратно. Иначе аннулирование разрешений на полеты оставило бы Великобританию практически без связи с континентом. Альтернативой служил был железнодорожный и морской транспорт.

Однако проблемы из-за Brexit без сделки могут возникнуть не только у Соединенного, но и у пиренейского королевства. Из-за своего юридического положения как части IAG Iberia и Vueling, осуществляющие большинство перевозок внутри Испании, могут лишиться возможности летать даже внутри своей страны.

Хотя штаб-квартиры этих компаний и находятся в Испании, в Брюсселе считают, что последнее слово при принятии решений имеет Лондон.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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