"Жесткий" Brexit лишит некоторые авиакомпании возможности летать по ЕС

В случае жесткого Brexit некоторые авиакомпании могут лишиться возможности летать по Евросоюзу. Такое предупреждение выпустила Европейская комиссия.

Речь идет о тех перевозчиках, контрольный пакет акций которых находится в руках британцев. 30 марта 2019 года они утратят право работать на европейском рынке, если Лондон и Брюссель не подпишут соглашение. Главы государств и правительств стран ЕС еще на саммите в ноябре утвердили текст договора, теперь очередь за британскими парламентариями. По словам премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, голосование состоится между 14 и 21 января. При этом глава британского правительства подчеркнула, что если Палата общин провалит голосование, то другой сделки с Евросоюзом уже не будет. Брюссель не пойдет на новые уступки, и договор придется ратифицировать в парламенте на тех условиях, которые уже достигнуты.

Под угрозой оказалась работа входящих в International Airlines Group компаний British Airways и Iberia, а также нескольких их дочерних предприятий. С аналогичной проблемой столкнулись Ryanair и EasyJet. Руководство последних уже заявило, что предпримет меры, чтобы обеспечить контрольный пакет (51 процент акций) за европейскими держателями. На это у них есть 100 дней.

Впрочем, Брюссель готов пойти на небольшую уступку. Еврокомиссия на случай непредвиденных обстоятельств предложила на срок в 12 месяцев разрешить попадающим под запрет компаниям совершать рейсы в одно из 27 государств ЕС и обратно. Иначе аннулирование разрешений на полеты оставило бы Великобританию практически без связи с континентом. Альтернативой служил был железнодорожный и морской транспорт.

Однако проблемы из-за Brexit без сделки могут возникнуть не только у Соединенного, но и у пиренейского королевства. Из-за своего юридического положения как части IAG Iberia и Vueling, осуществляющие большинство перевозок внутри Испании, могут лишиться возможности летать даже внутри своей страны.

Хотя штаб-квартиры этих компаний и находятся в Испании, в Брюсселе считают, что последнее слово при принятии решений имеет Лондон.