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21.12.2018 12:58
Рубрика: Спорт

29 сейвов Бобровского помогли "Коламбусу" обыграть "Нью-Джерси"

Текст: Виктория Сорокина
Фото: AP Photo/Gene J. Puskar Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
Фото: AP Photo/Gene J. Puskar

В НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 29 из 30 бросков по воротам в игре с "Нью-Джерси". Он, таким образом, помог "синим мундирам" на своем льду выиграть со счетом 2:1.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Команда другого российского легионера Никиты Кучерова - "Тампа" - одержала победу на выезде, обыграв в серии послематчевых буллитов "Калгари" 5:4. Сам форвард отметился двумя результативными передачами, а также не сумел реализовать буллит. Набрав в серии из семи результативных матчей 10 (3+7) очков, он идет на третьем месте в гонке бомбардиров с 52 (15+37) с очками в 36 матчах. В лидерах также Микко Рантанен и Нэтан Маккиннон из "Колорадо" с 58 и 55 очками соответственно.

Заброшенная Владимиром Тарасенко шайба не принесла победы "Сент-Луису". В матче с "Ванкувером" "блюзмены" уступили 1:5. Для самого форварда шайба стала 11-й в нынешнем сезоне НХЛ. Теперь у него 22 (11+11) очка за 33 игры.

Андрей Свечников, форвард "Каролины", забросил единственную шайбу своей команды в матче с "Детройтом" (1:4). Теперь он стал третьим россиянином, на счету которого 10 голов в НХЛ среди игроков в возрасте до 19 лет. До этого Валерий Ничушкин забросил 13 шайб в сезоне 2013/14, а Илья Ковальчук - 29 шайб в сезоне 2001/02.

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