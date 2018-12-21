29 сейвов Бобровского помогли "Коламбусу" обыграть "Нью-Джерси"

В НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 29 из 30 бросков по воротам в игре с "Нью-Джерси". Он, таким образом, помог "синим мундирам" на своем льду выиграть со счетом 2:1.

Команда другого российского легионера Никиты Кучерова - "Тампа" - одержала победу на выезде, обыграв в серии послематчевых буллитов "Калгари" 5:4. Сам форвард отметился двумя результативными передачами, а также не сумел реализовать буллит. Набрав в серии из семи результативных матчей 10 (3+7) очков, он идет на третьем месте в гонке бомбардиров с 52 (15+37) с очками в 36 матчах. В лидерах также Микко Рантанен и Нэтан Маккиннон из "Колорадо" с 58 и 55 очками соответственно.

Заброшенная Владимиром Тарасенко шайба не принесла победы "Сент-Луису". В матче с "Ванкувером" "блюзмены" уступили 1:5. Для самого форварда шайба стала 11-й в нынешнем сезоне НХЛ. Теперь у него 22 (11+11) очка за 33 игры.

Андрей Свечников, форвард "Каролины", забросил единственную шайбу своей команды в матче с "Детройтом" (1:4). Теперь он стал третьим россиянином, на счету которого 10 голов в НХЛ среди игроков в возрасте до 19 лет. До этого Валерий Ничушкин забросил 13 шайб в сезоне 2013/14, а Илья Ковальчук - 29 шайб в сезоне 2001/02.