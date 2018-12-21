Россиянин Александр Логинов завоевал "серебро" в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира, который стартовал в чешском Нове-Место.

В отсутствии многолетнего лидера мужской сборной России Антона Шипулина, набирающего форму в индивидуальном порядке, именно 26-летний Логинов стал вожаком нашей национальной команды. В нынешнем сезоне Александр уже успел завоевать две "бронзы", а теперь добавил к ним еще и серебряную медаль.

В Нове-Место Логинов был безупречен на огневых рубежах и быстр на дистанции. Лучше россиянина оказался только норвежец Йоханнес Бе, причем прежде всего за счет скорости на трассе. В этом компоненте со скандинавом сейчас, наверно, не сможет соперничать никто. Хотя уступил Логинов не так много, всего 26 секунд. Зато по скорости стрельбы россиянин был абсолютно лучшим.

О том, насколько было велико превосходство Бе и Логинова над остальными, говорит тот факт, что швед Мартин Понсилуома, занявший третье место, отстал от Александра на полминуты.

- Могу ли прибавлять? Нет пределов совершенству. Но самое главное - стабильные результаты показывать, хорошо стрелять. Тогда можно бороться за самые высокие места, - констатировал сам серебряный призер.

Что касается других наших биатлонистов, еще двое заехали в топ-20: Дмитрий Малышко стал 14-м, а Матвей Елисеев - 19-м. Выздоровевший Евгений Гараничев замкнул тридцатку, наконец, Александр Поварницын финишировал на 65-м месте.

Хуже всех выступил Антон Бабиков, со скандалом попавший в заявку на этап в Нове-Место. Он закончил гонку 80-м.

Отдельно отметим очередной провал француза Мартена Фуркада. Четыре промаха не позволили действующему обладателю Кубка мира подняться выше 43-го места. То есть впервые за четыре года Фуркад не набрал очков в гонке, в которой финишировал.