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21.12.2018 16:48
Рубрика: Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате России

Текст: Анна Козина
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате России, который проходит в Саранске.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Несмотря на то, что на шестиминутной разминке Загитова срывала элементы, прокат короткой программы "Призрак оперы" ей удался. Она набрала 80,62 балла. Впрочем, Алина призналась журналистам, что плохо чувствовала свое тело во время выступления.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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На втором месте идет юниорка Александра Трусова (74,96), которая в произвольной программе должна порадовать поклонников фигурного катания четверными прыжками.

Третью строчку поделили победительница финала юниорского Гран-при Алена Косторная, чисто исполнившая все сложные элементы, но от переизбытка эмоций упавшая на дорожке шагов, и Станислава Константинова (обе - 74,40).

Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева неудачно стартовала на чемпионате России.

В Саранске Женя представила новую короткую программу на музыку из оперы Пуччини "Тоска". По ходу разминки спортсменка не допустила ни одной ошибки, однако во время выступления Медведева не справилась с прыжковой частью проката и оказалась на 14-м месте с непривычно низкой для себя оценкой 62,24

- Это страх проиграть и желание доказать всему миру, что она может, - объяснил срывы Медведевой олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который комментировал турнир вместе с известным тренером Татьяной Тарасовой.

Спорт Фигурное катание
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