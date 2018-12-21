Ассоциация "Глобальная энергия" анализирует тренды развития отрасли

В Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ прошла церемония награждения победителей XV Общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в области энергетики "Энергия молодости".

Этот конкурс учрежден ассоциацией "Глобальная энергия" и проводится с 2004 года. В нынешнем году круче всех оказались трое молодых ученых из Москвы: Иван Евдокимов, Юрий Лупоносов и Станислав Федотов. Они представили на суд жюри проекты по разработке органических солнечных батарей, созданию калий-ионного аккумулятора и оптимизации добычи углеводородов.

Победители получили почетные дипломы и статуэтки из рук лауреата "большой" премии "Глобальная энергия"-2018 академика РАН Сергея Алексеенко. Но это не значит, что теперь трио сможет почивать на лаврах. Как раз с этого момента и начинается самая ответственная работа: дальнейшее развитие и коммерциализация проектов. А поможет молодым ученым и их командам в этом гранты в 3 миллиона рублей (по миллиону каждому), за освоение которых им еще предстоит отчитаться перед ассоциацией "Глобальная энергия" чуть позже.

Вообще нынешний год для некоторых мероприятий "Глобальной энергии" прошел с нарушением многих традиций. Начнем с того, что вручение основной премии прошло не в Северной столице в июне в ходе Петербургского международного экономического форума, а в рамках Российской энергетической недели в октябре в Москве. Что, в общем-то, не понизило значимости самой церемонии награждения, зато повысило статусность форума РЭН.

И конкурс "Энергия молодости" с этого года тоже проводился по новым правилам: проекты, представленные для участия, принимались по трем направлениям: традиционная, нетрадиционная энергетика и новые материалы. И в такой постановке условий есть свой резон: по сути эти три направления и определяют тренды развития энергетики России и мира в обозримом будущем.

При этом очевидно вырисовывается их взаимосвязь. Да, климатическая повестка дня указывает на первоочередное внимание к альтернативным, безэмиссионным источникам энергии. И в то же самое время век ископаемого топлива отнюдь не закончен: по экспертным данным, нефти, газа и угля человечеству хватит как минимум на тысячу лет, и не пользоваться такими возможностями по меньшей мере нелогично. Просто есть задача ученых совершенствовать технологии сжигания углеводородов, снижающих вредные выбросы. И такая работа, особенно исходящая от молодых умов, безусловно, должна поощряться. Ну а что касается новых материалов, то без них не обойтись как традиционной, так и нетрадиционной энергетике, причем последней - в большей степени.

Так что выбор направлений для исследований молодых ученых весьма логичен, а сам конкурс "Энергия молодости" становится, по сути, инкубатором по выращиванию будущих лауреатов премии "Глобальная энергия" или уж как минимум ученых с мировым именем, которым в будущем предстоит сделать отрасль еще более эффективной и безопасной. "Глобальная энергия" поддерживает проекты начинающих исследователей. Считаю эту инициативу очень важной, так как молодыми кадрами определяется будущее энергетической отрасли", - подчеркивает Сергей Алексеенко.

"Глобальная энергия" поддерживает проекты начинающих исследователей

А теперь посмотрим на проекты победителей этого года. Иван Евдокимов, научный сотрудник Технологического института сверхтвердых и новых углеродных материалов, работает над усовершенствованием технологии добычи углеводородов методом многостадийного гидроразрыва пласта (номинация "Традиционная энергетика"). Актуальность проекта связана с высокой степенью импортозависимости технологии ГРП. Разработка Евдокимова и его коллектива обеспечивает полное импортозамещение и делает технологию более подходящей для российских реалий, в том числе для работы на арктическом шельфе".

В направлении "Нетрадиционная энергетика" победил проект ведущего научного сотрудника Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Юрия Лупоносова. Разработанные им гибкие солнечные батареи на основе органических материалов имеют ряд преимуществ по сравнению с кремниевыми: легкость и нетоксичность фотоэлементов, простота производства и низкая себестоимость. "Такие батареи можно наносить на стеклянные конструкции, окна, фасады высотных домов, на малые архитектурные формы в парках. Толщина устройства сравнима с несколькими листами бумаги, их можно сворачивать в рулон, наносить на верхнюю одежду или палатку", - рассказал Юрий о своем проекте. От себя добавим, что эта разработка, безусловно, найдет широкое применение у туристов, военных, охотников, рыболовов и т.д.

А победитель в номинации "Новые технологии" научный сотрудник Центра хранения электрохимической энергии Сколковского института науки и технологий Станислав Федотов занят созданием калий-ионного аккумулятора. Он убежден, что в скором времени такие батареи придут на смену литий-ионным из-за дефицита лития в природе. Очевидные преимущества калиевого сырья - невысокая цена и доступность его природных источников. "Переход к калий-ионным технологиям позволит значительно снизить стоимость аккумуляторов, в том числе и из-за отказа от использования довольно дорогой меди в качестве токосъемника. В процессе совершенствования проекта мы планируем разработать новый класс калий-ионных электродных материалов с улучшенными энергетическими и мощностными характеристиками", - поделился Станислав Федотов.

Помимо "большой" премии и конкурса "Энергия молодости" ассоциация "Глобальная энергия" реализует еще несколько интересных программ, в том числе "Энергия прорыва", "Энергия пера" и т.д. А с 2012 года регулярно проводится саммит "Глобальная энергия", на котором лауреаты премии разных лет и другие эксперты отрасли с мировым именем в формате круглого стола обсуждают проблемы современной энергетики и предлагают пути их решения. Таким образом, ассоциация с каждым годом все активнее выступает в роли экспертого центра, который анализирует тренды развития отрасли, прогнозирует траектории ее дальнейшего развития.

И не случайно в этом году в рамках саммита, проходящего в Италии, было подписано соглашение о сотрудничестве между ассоциацией "Глобальная энергия" и Политехническим университетом Турина. Оно подразумевает совместные мероприятия, в том числе лекции лауреатов премии "Глобальная энергия" на площадке университета, совместную экспертизу проектов в области энергетики, и многое другое.

Ассоциация "Глобальная энергия" с каждым Годом все активнее выступает в роли экспертного центра, прогнозирующего траекторию развития отрасли

На самом же саммите эксперты смоделировали энергетический баланс в будущем цифровом мире. Они пришли к выводу, что пока доминирование традиционной генерации в общем ТЭБ продолжится, даже несмотря на то, что сегодня в мире вводится в строй больше новых солнечных станций, чем угольных, газовых и атомных вместе взятых. Тем не менее электричество, получаемое из ВИЭ, составляет около 12 процентов от общих объемов выработки. Поэтому все большее значение приобретают новые технологии, позволяющие улавливать углекислый газ и производить энергию из ископаемых топлив "чистым" способом. В том числе благодаря внедрению "цикла Аллама". Его разработчик - лауреат премии "Глобальная энергия"-2012 Родней Джон Аллам (Великобритания). Эта технология позволяет не только получать энергию без вредных атмосферных выбросов, но и обладает дополнительным преимуществом - низкой себестоимостью произведенного электричества (6 центов за КВт). "Это сравнимо с ценой выработки энергии современными газовыми турбинами, а в сравнении с угольными станциями - цена ниже на 20 процентов", - отметил доктор Аллам.

Не менее важной задачей, убежден член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", президент Научного совета по глобальным инициативам Томас Блис (США), является решение проблемы утечки метана при добыче и транспортировке ископаемого топлива. "На пути к потребителю теряется до 40 процентов газа, при этом парниковый эффект, создаваемый метаном, в 25 раз превышает парниковый эффект от выбросов двуокиси углерода", - заявил он.

На саммите в Турине эксперты также затронули проблемы сохранения энергии, распределенной генерации, цифровизации, энергетической безопасности и т.д. "В сбалансированном решении вызовов современности роль ассоциации "Глобальная энергия" особенно важна - ведь она объединяет лучших ученых, разработчиков передовых технологий. Их инновации имеют трансформирующее значение для всей отрасли, и именно поэтому роль ученых в мировом энергетическом диалоге - ведущая", - резюмировала итоги саммита член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", советник научного комитета Agroinnova Туринского университета Марта Бониферт.

Справка

Ассоциация "Глобальная энергия" создана в 2002 году при участии компаний "Газпром", "Сургутнефтегаз" и "ФСК ЕЭС" для популяризации и поддержки исследований и инноваций в области энергетики, а также содействия развитию энергетического сотрудничества.

Конкурс "Энергия молодости" с 2004 года проводится ассоциацией "Глобальная энергия" для поощрения наиболее перспективных научных проектов молодых ученых до 35 лет. В 2018 году на конкурс поступил 91 проект из 36 регионов России. Более половины проектов были представлены в номинации "Традиционная энергетика".