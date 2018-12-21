Закон Белгородской области от 19 декабря 2018 года № 337 "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Белгородской областной Думой 13 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 87 939 982,5 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 91 549 778,5 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Белгородской области на 1 января 2020 года в сумме 34 125 268 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему закону;

прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 3 609 796 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 и 2021 годы:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 85 160 683,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 85 736 842,9 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 87 278 550,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 890 905 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 88 648 435,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 946 072 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Белгородской области на 1 января 2021 года в сумме 33 504 716 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 31 819 789 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему закону;

прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2020 год в сумме 2 117 867 тыс. рублей и прогнозируемый дефицит на 2021 год в сумме 2 911 593 тыс. рублей.

Статья 2. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему закону.

Статья 3. Нормативы распределения отдельных видов доходов между бюджетами бюджетной системы Белгородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения отдельных видов доходов между областным бюджетом и бюджетами городских округов и муниципальных районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему закону.

2. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских поселений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов муниципальных районов, городских округов, городских поселений, сельских поселений и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета, бюджетов муниципальных районов, городских округов, городских поселений, сельских поселений - органов государственной власти Белгородской области, государственных органов Белгородской области и казенных учреждений Белгородской области согласно приложению 7 к настоящему закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - территориальных органов федеральных органов исполнительной власти согласно приложению 8 к настоящему закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов федерального бюджета - органов государственной власти Белгородской области согласно приложению 9 к настоящему закону.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета - органов государственной власти Белгородской области согласно приложению 10 к настоящему закону.

Статья 5. Прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Утвердить прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 9 024 603,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 8 758 213,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 9 006 467,0 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Белгородской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Белгородской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему закону.

Государственные программы Белгородской области подлежат приведению в соответствие с настоящим законом до 1 апреля 2019 года.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций, предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Белгородской области и предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, включаемые в государственные программы Белгородской области:

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему закону;

в части финансирования капитальных вложений в объекты, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, согласно приложению 16.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку детей и семей, имеющих детей, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему закону.

7. Обеспечить в 2019 году первоочередное финансирование следующих расходных обязательств:

оплату труда работникам областных казенных учреждений;

публичных нормативных обязательств (социальные выплаты, компенсационные выплаты и т.д.);

оплату жилищно-коммунальных услуг;

субсидий автономным и бюджетным учреждениям при выполнении государственного задания;

100 процентов от бюджетных обязательств по выплате дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2019 год.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов и государственных учреждений Белгородской области

1. Правительство Белгородской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности государственных гражданских служащих и работников областных казенных учреждений.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Белгородской области не принимать в 2019 году решения, приводящие к увеличению штатной численности муниципальных служащих, работников муниципальных казенных учреждений.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере здравоохранения

1. Утвердить бюджет здравоохранения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 18 к настоящему закону.

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения на 2019 год в сумме 5 206 950 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5 407 063 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 621 090 тыс. рублей.

Статья 9. Особенности установления отдельных расходных обязательств Белгородской области и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения в 2019 году

Установить размер пособия, выплачиваемого опекуну (попечителю), приемному родителю, родителю-воспитателю на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на каждого ребенка равным величине прожиточного минимума на детей, определяемого ежеквартально Правительством Белгородской области в соответствии с законом Белгородской области от 23 июля 2001 года № 154 "О прожиточном минимуме в Белгородской области" .

Статья 10. Бюджетные инвестиции, предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Белгородской области и предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

1. Порядок осуществления бюджетных инвестиций, предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Белгородской области устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Белгородской области в рамках реализации соответствующих государственных программ Белгородской области.

2. Установить, что реализация мероприятий в части предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности осуществляется по перечню объектов, утверждаемому Правительством Белгородской области в рамках реализации соответствующих государственных программ Белгородской области.

3. С целью упорядочения и систематизации подходов к планированию бюджетных расходов на капитальные вложения, изменения в настоящий закон вносятся не более одного раза в год, за исключением случаев получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение.

Статья 11. Особенности предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление органом исполнительной власти Белгородской области, осуществляющим функции управления собственностью Белгородской области, бюджетных инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства) юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 19 к настоящему закону.

Статья 12. Дорожный фонд Белгородской области

Утвердить бюджет дорожного фонда Белгородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к настоящему закону.

Статья 13. Межбюджетные трансферты

1. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2019 год 1,047, на 2020 год - 1,047, на 2021 год - 1,0.

Утвердить расчетный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2019 год в сумме 9 557 281 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 9 386 875 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 9 326 320 тыс. рублей.

Заменить частично дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городского округа дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц согласно приложению 21 к настоящему закону.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019 год в сумме 4 546 975,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 060 044,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 654 040,0 тыс. рублей согласно таблице 1 приложения 22 к настоящему закону.

3. Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 433 398,0 тыс. рублей ежегодно согласно таблице 3 приложения 22 к настоящему закону.

4. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2019 год в сумме 35 837 884,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 32 600 517,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 33 254 304,6 тыс. рублей согласно приложению 22 к настоящему закону, из них:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019 год - 4 546 975,0 тыс. рублей, на 2020 год - 4 060 044,0 тыс. рублей, на 2021 год - 3 654 040,0 тыс. рублей;

- субсидии местным бюджетам на 2019 год 6 045 436,4 тыс. рублей, на 2020 год 3 194 376,1 тыс. рублей, на 2021 год 2 874 639,2 тыс. рублей;

- субвенции местным бюджетам на 2019 год 23 765 393,5 тыс. рублей, на 2020 год 24 566 839,2 тыс. рублей, на 2021 год 25 881 820,4 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на 2019 год 1 480 079,4 тыс. рублей, на 2020 год 779 258,0 тыс. рублей, на 2021 год 843 805,0 тыс. рублей.

5. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки может осуществляться за счет соответствующих субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов.

6. Установить, что в 2019 году операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в рамках исполнения бюджета Белгородской области учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств областного бюджета в территориальном органе Федерального казначейства. При передаче указанных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов операции с указанными межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в территориальном органе Федерального казначейства.

7. Установить, что на основании решений главных распорядителей средств бюджета Белгородской области Управлению Федерального казначейства по Белгородской области могут быть переданы полномочия получателя средств бюджета Белгородской области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Белгородской области в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 14. Резервный фонд Правительства Белгородской области

Установить размер резервного фонда Правительства Белгородской области на 2019 год в сумме 954 294 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 546 486 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 546 486 тыс. рублей.

Статья 15. Бюджетные кредиты

1. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты могут предоставляться бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области из областного бюджета на следующие цели:

- для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Белгородской области, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Белгородской области;

- для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

- для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Белгородской области, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Белгородской области, - в размере 0,1 процента годовых;

- для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0 процентов.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и городскими округами Белгородской области указанных в части 2 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Белгородской области.

Статья 16. Обслуживание государственного внутреннего долга Белгородской области

Утвердить в составе расходов областного бюджета бюджетные ассигнования на обслуживание государственного внутреннего долга Белгородской области на 2019 год в сумме 1 981 847 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 288 009 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 359 761 тыс. рублей, в том числе проценты за рассрочку по реструктурированной в 2015 году задолженности по бюджетным кредитам на 2019 год - 1 720 тыс. рублей, на 2020 год 1720 тыс. рублей, на 2021 год 1 720 тыс. рублей, по реструктуризованной в 2017 году задолженности по бюджетным кредитам на 2019 год - 7 738 тыс. рублей, на 2020 год - 7 295 тыс. рублей, на 2021 год 6 407 тыс. рублей.

Статья 17. Государственные внутренние заимствования Белгородской области

1. Правительство Белгородской области вправе осуществлять государственные внутренние заимствования с целью:

финансирования дефицита бюджета;

погашения государственных долговых обязательств.

2. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Белгородской области на 2019 год согласно приложению 23 к настоящему закону и Программу государственных внутренних заимствований Белгородской области на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 24 к настоящему закону.

Статья 18. Государственные гарантии Белгородской области

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Белгородской области по государственным гарантиям Белгородской области в валюте Российской Федерации на 1 января 2020 года в сумме 5 073 388 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 5 011 098 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 3 556 954 тыс. рублей.

2. Утвердить Программу государственных гарантий Белгородской области в валюте Российской Федерации на 2019 год согласно приложению 25 к настоящему закону и Программу государственных гарантий Белгородской области в валюте Российской Федерации на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 26 к настоящему закону.

Статья 19. Предельный объем государственного внутреннего долга Белгородской области

Установить предельный объем государственного внутреннего долга Белгородской области на 2019 год в сумме 37 348 367 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 39 772 978 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 37 259 716 тыс. рублей.

Статья 20. Особенности исполнения областного бюджета в 2019 году

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительные основания для внесения в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон:

на выполнение обязательств по обеспечению необходимого уровня софинансирования расходных обязательств Белгородской области в случае принятия федеральными органами власти, Пенсионным фондом Российской Федерации решений по предоставлению субсидий;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований в целях исполнения решений налоговых и иных уполномоченных органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета в соответствии с действующим законодательством.

2. Неиспользованные целевые средства, переданные из областного бюджета в местные бюджеты, по состоянию на 1 января 2019 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных законом Белгородской области от 18 декабря 2017 года № 211 "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.

Статья 21. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Белгородской области

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