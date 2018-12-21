Бондарев: Войска США больше мешали, чем помогали в Сирии

Правительственные силы Сирии при поддержке российских военных в состоянии справиться с террористами, американские военные здесь больше мешают, чем помогают, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Необходимости американского присутствия в Сирии для борьбы с терроризмом нет. Не потому, что он истреблен совсем. К сожалению, остались еще отдельные зоны его дислокации, частично террористы замаскировались, переобулись- переоделись в обычных местных жителей", - заявил он ТАСС, комментируя заявления Вашингтона о намерении вывести войска из арабской республики.

Довести борьбу с террористами до конца и "не допустить откатов" в прошлое смогут сами сирийские военнослужащие при помощи российских солдат и офицеров, несущих дежурство на военных базах в Хмеймиме и Тартусе", уверен парламентарий.

Виктор Бондарев напомнил, что американские военные находятся в Сирии без официального приглашения, нанося удары в том числе по жилым кварталам. "Кроме того, они не согласовывали действия и не координировали их ни с нами, ни с сирийской правительственной армией. Поэтому они по большому счету скорее мешали, чем помогали нам в ликвидации боевиков", - резюмировал сенатор.