Браслет для спасения человека в экстренной ситуации разработали в Беларуси

Оказать экстренную помощь попавшему в беду человеку позволит "Браслет спасения", который разработан в уходящем году в Беларуси. Идея разработчиков не только по достоинству оценена экспертным сообществом, но и поддержана социальным фондом "Добра" в финале XII Республиканского конкурса Social Weekend.

"Браслет спасения", пояснили БЕЛТА его разработчики Олег Кульбацкий и Александр Валуевич, - это проект по созданию специальных аксессуаров с QR-кодом. При считывании его с помощью мобильного телефона можно моментально получить жизненно важные сведения о здоровье потерпевшего. Сам код можно найти на внутренней стороне браслета. И отсканировав устройство, попадаешь на личную страницу его владельца.

На ней содержится вся необходимая экстренная информация о потерпевшем: возраст, группа крови, аллергические реакции, заболевания, операции, прививки, контактные телефоны близких. "Тот, кто оказывает помощь человеку, потерявшему сознание, в первую очередь смотрит на шею и руки. Он найдет браслет, отсканирует код и узнает, что человек, например, болеет сахарным диабетом, поэтому часто теряет сознание. На личной странице можно указать, где найти необходимое лекарство и как оказать первичную помощь", - пояснил Кульбацкий.

И что особенно приятно отметить - это расстояние от идеи до воплощения. Внедрять разработку, пояснили в фонде, планируется уже в апреле 2019 года.

Кстати, конкурс социальных проектов проводится в Беларуси уже пять лет. За это время в нем было представлено около трех тысяч уникальных идей и разработок. Преимущество Social Weekend - открытость для любых продуктивных идей и возможность их быстрой реализации в любом регионе страны.