ЦБ объявил об ужесточении выдачи потребительских кредитов

Банк России с 1 апреля 2019 года повысит на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение о повышении надбавок к коэффициентам риска принял Совет директоров ЦБ, мотивировав это тем, что необходимо снижать чрезмерный рост долговой нагрузки населения и повышать устойчивость банков.

По данным регулятора, в сегменте необеспеченного потребительского кредитования (без залогов) продолжается ускорение роста кредитной активности. Качество вновь предоставляемых кредитов остается приемлемым. Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней снижается (на 3,5 п.п. за 12 месяцев, до 10,2% на 1 ноября 2018 года).

Однако, как уточняет регулятор, текущие темпы роста ссудной задолженности, превышающие рост доходов населения, приводят к росту долговой нагрузки. Отношение плановых платежей по кредитам физических лиц к денежным доходам населения за 12 месяцев увеличилось за год на 0,8 п.п. до 8,4%.

"При сохранении текущих темпов роста долговая нагрузка населения в течение следующего года может превысить максимальный уровень, наблюдавшийся в 2014 году (9,0%)",- отмечается в сообщении ЦБ.