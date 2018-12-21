ЦБ: Стресс-тест показал устойчивость рынка РФ к биржевым шокам

Специалисты ЦБ провели комплексное двухнедельное стресс-тестирование воздействия потенциальных рисков на участников финансовых рынков.

Процедура стресс-тестирования была основана на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков в декабре 2018 года и сопоставлении полученных результатов с результатами исследований, проведенных раньше.

"Проведенное стресс-тестирование в целом свидетельствует о достаточной устойчивости участников финансовых рынков к рыночному риску. С учетом имеющегося у участников рынка индивидуального клирингового обеспечения отрицательная переоценка позиций на биржевом рынке не формирует существенной дополнительной потребности в ликвидности", - говорится в опубликованном на сайте ЦБ "Обзоре рисков финансовых рынков".