Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое

Стоимость многократной туристической и деловой американской визы для граждан России с 1 января 2019 года увеличится со 160 до 303 долларов, то есть почти вдвое. Это объясняется пресловутым принципом "взаимности".

"Гражданам РФ в некоторых случаях потребуется оплатить сбор за выдачу визы, если заявление на визу B1/B2 (для деловых или туристических поездок) одобрено. Сбор за выдачу визы основан на "взаимности" (такой же сбор, который Российская Федерация взимает с граждан Соединенных Штатов за тот же тип визы)", - сообщается на сайте посольства США в Москве.

Таким образом стоимость однократной визы, которая действует на срок до одного года, по-прежнему будет составлять 160 долларов, а за многократную - на период до трех лет - придется доплатить сбор "взаимности" - еще 143 доллара. Сделать это можно в любой из двух валют.

В посольстве сослались на реализацию указа президента Дональда Трампа от марта 2017 года, в связи с которым американский госдепартамент пересмотрел все соглашения и договоренности о неиммиграционных визах на предмет их соответствия в обеих странах.