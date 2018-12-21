Эксперт оценил предложение МВД разрешить полицейским вскрывать автомобили

Выдвинутая МВД инициатива, которая открывает полицейским допуск в закрытый автомобиль в экстренных ситуациях, позволит улучшить раскрываемость преступлений, считает ветеран МВД Василий Крячко.

"В настоящее время досмотр предусмотрен в присутствии владельца, если в салоне имеются наркотики, оружие, ядовитые или радиоактивные вещества. Данные дополнения очень существенны и расширят полномочия представителей органов правопорядка. Порой сотрудники полиции связаны по рукам и ногам законодательством", - цитирует эксперта "Вечерняя Москва".

Он считает, что поводов для беспокойства по поводу превышения полномочий нет. По словам эксперта, проверки по жалобам, которые поступают на сотрудников в прокуратуру, проходят жестко, а виновных сильно наказывают.