Электронную очередь внедрят в школах Киргизии в новом учебном году. Об этом заявил премьер республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, внедрение цифровых технологий снизит бюрократию и коррупцию при приеме детей в школы. Ранее электронные очереди появились в детских садах.

- Новые технологии внедряются во все сферы нашего общества, - утверждает Мухаммедкалый Абылгазиев. - Система "Тундук", запущенная ранее, содействует повышению качества государственных услуг, оказываемых населению. Например, сегодня в республике выдаются электронные визы, и этой возможностью уже воспользовались 30 тысяч иностранцев.

Руководство республики, вместе с тем, рассчитывает перевести все государственные услуги в электронный формат. Такое поручение дал госорганам президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

- У нас сейчас насчитывается 189 государственных услуг, оказываемых гражданам, - подчеркнул глава республики. - Все они должны быть переведены в электронный формат в 2019 году. Это снизит уровень коррупции и позволит изыскать дополнительные средства для развития.