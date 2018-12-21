Эрдоган отложил наступление на северо-восточную Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 21 декабря, что откладывает военную операцию к востоку от Евфрата в Сирии. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

Как пояснил Эрдоган, его телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, а также контакты дипломатов и служб безопасности, плюс заявления, сделанные американской стороной, побудили Анкару отложить операцию на какое-то время. "Но, разумеется, мы не будем откладывать ее до бесконечности", уточнил турецкий лидер.

Он также уточнил, что у Турции нет намерения "положить глаз" на сирийскую территорию, но "наша задача пресечь исходящие оттуда террористические атаки ясна".

На прошлой неделе Эрдоган пообещал начать восточно-евфратскую операцию "немедленно", но заявление Трампа о выводе американских войск из Сирии, сделанное 19 декабря, сделало возможным отложить наступление.

Ранее Анкара неоднократно обвиняла США в поставках оружия курдской боевой организации YPG, которую Турция считает террористической и связанной с запрещенной в Турции Курдской рабочей партией.