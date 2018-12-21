ФИФА сообщила о рекордной телеаудитории ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу-2018, состоявшийся в России, вошел в историю по многим параметрам. Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала еще один критерий, по которому турнир стал рекордным.

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, ЧМ-2018 установил рекорд по телеаудитории: в общей сложности за играми соревнований следило 3,572 миллиарда человек. В это число входят как те, кто смотрел матчи дома и в общественных местах, так и те люди, кто наблюдал за событиями мирового первенства через цифровые платформы.

Кроме того, невероятную аудиторию собрал финальный матч, в котором встретились сборные Франции и Хорватии - его посмотрело 1,12 млрд зрителей. Отмечается, что в среднем аудитория прямых эфиров каждого из 64 матчей ЧМ-2018 составила 191 млн человек - таким образом, отмечает пресс-служба ФИФА, "каждая игра стала отдельным телевизионным событием мирового масштаба".

Согласно анализу полученных данных, в среднем зрители, смотревшие матчи дома, находились у экранов больше времени, чем это было во время предыдущих чемпионатов мира. Более того, число людей, которые смотрели прямые трансляции в течение хотя бы трех минут, составило 3,04 млрд человек - на 10,9% больше, чем во время ЧМ-2014. А тех, кто смотрел не менее 30 минут трансляций, оказалось 2,49 млрд - для сравнения, четыре года назад число таких зрителей составило 1,95 млрд человек.

Финальный матч между сборными Франции и Хорватии, состоявшийся 15 июля, собрал в общей сложности 1,12 млрд зрителей, из которых 884,37 млн человек смотрели его дома по телевизору, а еще 231,82 млн - на цифровых платформах, а также вне дома.

"Эти цифры подтверждают, что ЧМ-2018 в России действительно стал лучшим в истории. Нас особенно порадовал рост среднего времени, которое зрители уделили просмотру матчей: это показывает, что игры отвечают ожиданиям болельщиков, - заявил коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок. - Тот факт, что половина населения мира смотрела чемпионат мира по футболу ФИФА, доказывает не только высочайшее качество трансляций, но и неугасающий интерес болельщиков во всем мире к высококлассному футболу".