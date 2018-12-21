Генассамблея ООН не приняла российскую декларацию в поддержку ДРСМД

Генассамблея ООН не приняла резолюцию о поддержке Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), предложенную Россией.

43 страны поддержали документ, 46 высказались против, еще 78 воздержались.

Москва внесла документ на рассмотрение, чтобы дать возможность Генассамблее ООН порекомендовать участникам Договора сохранить его, об этом заявил зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

Как отметил ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя, даже если бы большая часть стран проголосовала за сохранение договора, США все равно сохранили бы курс на выход.

Напомним, США требуют от РФ отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать ее.