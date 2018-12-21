Иранское судно получило пробоину в Каспийском море

В Каспийском море тонет иранское торговое судно. Военно-морские силы проводят спасательную операцию. В ней, в частности, участвуют водолазы.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA, инцидент произошел рядом с портом Астара. Судно под названием "Нарголь" должно было проследовать в сторону Азербайджана.

"Команды по спасению и оказанию помощи вместе с группой водолазов Северного флота в данный момент находятся на месте", - говорится в пресс-релизе военных. Они пообещали не допустить затопления судна.