Как увеличить пенсию за счет "приобретенных" баллов

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как купить пенсионные баллы? Сколько стоит покупка баллов и отчего зависит цена? С уважением, коммерческий отдел ООО "Искитимский шифер"

Пенсионное страхование в России распространяется на всех граждан, а взносы на пенсии россиян обязаны платить работодатели. При этом сам человек тоже может делать добровольные взносы на будущую пенсию, свою или чужую, пояснили в Пенсионном фонде России.

Например, когда он работает за границей, но при этом хочет, чтобы пенсия продолжала формироваться, или для уплаты взносов за неработающую супругу. Чтобы делать добровольные взносы на пенсию, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд и перечислить один или несколько платежей в течение года. Минимальный взнос с 2019 года рассчитывается исходя из одного МРОТ, действующего на начало года, и составит в 2019 году 29 тыс. 779 рублей. Такая сумма дает 1,18 пенсионного балла за год.

По закону, максимальный годовой взнос не может превышать сумму, рассчитанную исходя из восьми МРОТ, которая, соответственно, позволяет получить около 9 баллов за год.

