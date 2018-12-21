Главы правительств Киргизии и Узбекистана Мухаммедкалый Абылгазиев и Абдулла Арипов провели очередной раунд переговоров, касающихся делимитации границ и развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами обеих стран.

Премьеры встретились в городе Оше, куда узбекский премьер прилетел утром 18 декабря. В южной столице Киргизии под председательством глав правительств прошло второе заседание Совета руководителей приграничных областей. В первый раз чиновники двух стран собирались примерно тем же составом в марте текущего года в городе Фергане (Узбекистан - РУз).

Встречу в Оше предварили успешные переговоры рабочих групп правительственных делегаций по вопросам делимитации и демаркации границы. Сторонам удалось договориться о судьбе двух спорных территорий. С учетом интересов обеих стран представители делегаций описали участок Шахимардан в пределах Ферганской области, соседствующей с Баткенской, а также часть участка Кандиен-Булок Наманганской области, граничащей с Джалал-Абадской. По результатам переговоров был подписан протокол.

Решение пограничного вопроса имеет огромное значение для развития регионального сотрудничества. Протяженность линии раздела между двумя постсоветскими республиками превышает 1,3 тысячи километров. Граница проходит по местностям со сложным рельефом, нередко разделяет населенные пункты и изобиловала участками, на которые претендовали обе стороны. Долгое время официальным Бишкеку и Ташкенту не удавалось договориться о принадлежности спорных территорий, что объяснялось в экспертных кругах нехваткой земель в Ферганской долине, а также работой с картами разных лет.

Наличие спорных участков ранее приводило к конфликтам, в том числе с применением огнестрельного оружия. Следствием этого стали похолодание в отношениях, ужесточение пограничных режимов и сворачивание сотрудничества в разных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи.

Ситуация стала стремительно меняться со сменой руководства в Узбекистане. Новый президент РУз Шавкат Мирзиеев заявил, что намерен укреплять сотрудничество с соседями и считает это приоритетной целью во внешней политике. В течение следующих месяцев руководство обеих республик договорилось о восстановлении и развитии связей между пограничными регионами. Это привело к появлению новых совместных предприятий и обсуждению новых проектов в регионе. Три недели назад, к примеру, по итогам рабочего визита делегации из КР во главе с министром экономики Олегом Панкратовым в Ташкент стало известно о готовности Узбекистана открыть на территории горной республики предприятия по сборке автомобилей и сельхозтехники.

Кстати

Узбекистан в ближайшее время планирует открыть генконсульство в городе Ош. Дипломаты полагают, что это будет способствовать оживлению как деловых контактов, так и туризма, а также укрепит гуманитарные связи.

Справка "РГ"



Киргизия граничит с Узбекистаном в основном в Ферганской долине. На сегодня порядка 85 процентов границы между государствами удалось согласовать.