Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую

Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и другим фигурантам дела о потасовках в Москве поменяли статью на более тяжкую. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Кокорина-младшего Вячеслава Барика.

По словам защитника, "теперь им вменяется часть 2 статьи 115". Барик пояснил, что решение принято после получения заключения судмедэкспертов. Вместо побоев Кокорину и Мамаеву инкриминируют причинение легкого вреда здоровью. Наказание по обеим статьям одинаковое (до двух лет тюрьмы), но последняя статья считается более тяжкой. При этом обвинение в хулиганстве остается.

Напомним, две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября. Сначала Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья, как утверждает следствие, избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе - главу департамента Минпромторга и главу НАМИ. Все фигуранты арестованы до 8 февраля.