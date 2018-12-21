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21.12.2018 11:17
Рубрика: Власть

Косачев: Трамп посчитал свою политику важнее сохранения Мэттиса на посту

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)

Объявление об отставке министра обороны США Джеймса Мэттиса не стало неожиданностью. Впервые слухи об этом появились в октябре, когда Трамп заявил, что глава Пентагона "немного демократ", и намекнул на его возможный уход.

Причины разногласий выглядят на первый взгляд также очевидными: сам факт, что Мэттис объявил о своей отставке на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп одобрил вывод американских войск из Сирии, говорит за себя. В четверг сообщали также, что Белый дом рассматривает план значительного сокращения численности контингента в Афганистане. А лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что у Мэттиса были серьезные разногласия с Трампом по поводу Сирии и стены с Мексикой.

Фото: AP Photo/Evan Vucci)
Шеф Пентагона хлопнул дверью

Но практический интерес - прежде всего, для понимания будущей политики самого Трампа - имеет анализ глубинных причин, а не конкретных поводов расставания главы Белого дома с главой Пентагона. Об этом можно судить из письма самого Мэттиса, который сказал, что у президента США есть право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше совпадают с его представлениями по этим и другим вопросам. По каким же?

Первый - это отношения с союзниками. "Мы не можем защищать свои интересы, не поддерживая сильные альянсы и не проявляя уважения к союзникам", пишет уходящий минобороны США. Бывший вице-президент США Джо Байден подчеркнул, что у них с Мэттисом были разногласия, но они сходились на уважении к союзникам и приверженности альянсам, а, мол, администрация Трампа "отказалась от данных ключевых американских убеждений".

Второй - это, по словам самого Мэттиса, подход США к странам, чьи стратегические интересы противоречат американским, то есть Китай и Россия - по мнению министра обороны этот подход должен быть твердым и непоколебимым.

Таким образом, можно сделать вывод, что Трамп в общении с союзниками, в отношениях с Россией и Китаем, в решениях о сокращении американского присутствия за рубежом отходил от позиции Мэттиса, которого не случайно считал "немного демократом" - это и правда ближе к позиции демпартии. Отходил настолько, что посчитал продолжение этой линии более важным, чем сохранение Джеймса Мэттиса на нынешнем посту. И это сигнал интересный, причем, скорее, положительный.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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