На сайте Европейского космического агентства (ESA) опубликованы уникальные фотографии марсианского ударного кратера, названного в честь выдающегося советского конструктора советской ракетно-космической техники Сергея Королева.

Структура находится в районе Северной полярной шапки Марса, неподалеку от области Olympia Undae. Здесь расположены одни из крупнейших залежей марсианского льда.

Глубина кратера, открытого в 1973 году, около двух километров, диаметр - более 80. Огромная ледяная шапка никогда не тает.

Снимки сделаны межпланетной станцией Mars Express. 25-го декабря исполнится 15 лет с момента выхода космического аппарата на орбиту Красной планеты. Публикация снимков как раз приурочена к этому событию.