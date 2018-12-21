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21.12.2018 14:45
Рубрика: Общество

Астрономы показали ледяной кратер Королева

На сайте Европейского космического агентства (ESA) опубликованы уникальные фотографии марсианского ударного кратера, названного в честь выдающегося советского конструктора советской ракетно-космической техники Сергея Королева.

Фото: NASA/JPL-Caltech
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Структура находится в районе Северной полярной шапки Марса, неподалеку от области Olympia Undae. Здесь расположены одни из крупнейших залежей марсианского льда.

Глубина кратера, открытого в 1973 году, около двух километров, диаметр - более 80. Огромная ледяная шапка никогда не тает.

Снимки сделаны межпланетной станцией Mars Express. 25-го декабря исполнится 15 лет с момента выхода космического аппарата на орбиту Красной планеты. Публикация снимков как раз приурочена к этому событию.

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