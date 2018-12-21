Лавров: Москва готова провести встречу лидеров Израиля и Палестины

Российская инициатива касательно встречи лидеров Палестины и Израиля без предварительных условий по-прежнему остается актуальной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге в Москве по итогам встречи с главой палестинского внешнеполитического ведомства Риядом аль-Малики.

"По-прежнему актуальна наша инициатива проведения в Москве встречи лидеров Палестины и Израиля без предварительных условий для того, чтобы рассмотреть весь комплекс накопившихся проблем, а их очень-очень много, меньше не становится", отметил Лавров.

В частности, по его словам, Россию тревожат попытки "подорвать международно-правовые основы палестино-израильского урегулирования, которые закреплены в решениях, в том числе обязательных решениях ООН".

Лавров также подчеркнул, что США не смогут в одиночку урегулировать палестино-израильский конфликт. "Без США не получится достичь договоренностей, но должно быть понятно, что и Соединенные Штаты в одиночку договоренностей не достигнут, поэтому необходимо возвращаться к коллективным форматам, "квартету" международных посредников в тесной координации с Лигой арабских государств", сказал министр.

Неприятие Рамаллой единоличного посредничества США подтвердил и аль-Малики, подчеркнув, что Палестина выступает за многосторонний формат продвижения мирного процесса.

Также он назвал "очень опасными" попытки рассматривать все ближневосточные проблемы через призму борьбы с Ираном, как это делают сейчас США и многие их союзники.

В последние месяцы отношения Израиля и Палестины переживают новый этап напряженности. После недавних нападений израильская сторона фактически блокирует столицу Палестинской автономии Рамаллу и проводит регулярные рейды на Западном берегу реки Иордан, задерживая каждый раз по несколько десятков человек.