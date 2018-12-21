Лукашенко назначил генсеком ОДКБ белорусского генерала

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 21 декабря проект решения о назначении Станислава Зася генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее Зась уже побывал в Казахстане, Киргизии, России и Таджикистане, где встретился с их лидерами. Эти страны, входящие в ОДКБ наряду с Арменией, одобрили новую кандидатуру. Что касается Армении, то Зась отметил, что готов прибыть туда в любое удобное для премьер-министра Никола Пашиняна время. При этом Ереван настаивает, что новым генсеком ОДКБ должен быть представитель Армении, поскольку прежний глава организации, генерал Юрий Хачатуров из Армении, был отозван раньше истечения срока председательства Армении - он истекает в 2020 году.

В настоящий момент Зась занимает пост госсекретаря Совета безопасности Беларуси. Сам Зась заявил, что еще предстоит выполнить некоторые формальности, но он надеется, что в конце декабря - начале января все окажется согласовано и он сможет приступить к работе в новой должности.

Как заявил Лукашенко, возглавлять ОДКБ должен "действующий талантливый генерал", а от практики назначения на этот пост "пенсионеров" надо уходить. По словам Зася, одна из главных задач для ОДКБ - выстраивать "пояс добрососедства" и укреплять общую безопасность.

Станислав Зась родился на Украине в 1964 году. В 1985 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище (сейчас Азербайджанское высшее военное училище им. Гейдара Алиева), в 1996 году - Военную академию Республики Беларуси, в 2005 году - Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. Кандидат военных наук, имеет звание генерал-лейтенанта. Проходил воинскую службу и работал в МВД, КГБ и погранвойсках. С ноября 2015 года - госсекретарь Совбеза Беларуси.