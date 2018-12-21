Максимальный размер больничного вырастет на четыре тысячи рублей

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в следующем году вырастет с 61 тысячи до 65,4 тысячи рублей в месяц, сообщили "РГ" в минтруде.

На максимальные больничные можно рассчитывать при стаже свыше 8 лет и белой зарплате в 72 тысячи рублей. Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

Размер больничных зависит от зарплаты, трудового и страхового стажа работника. Если с его зарплаты работодатель регулярно отчислял взносы во все внебюджетные социальные фонды (в том числе в фонд социального страхования) менее пяти лет, работнику положены больничные в размере 60 процентов от зарплаты, при стаже от пяти до восьми лет - 80 процентов. Если человек официально трудится более восьми лет, он уже может рассчитывать на стопроцентную компенсацию.

Но при любом раскладе больничные не могут быть выше максимальной суммы, которая и устанавливается на следующий год в размере 65,4 тысячи рублей.

Ограничение по сумме связано с тем, что взносы в фонд соцстраха рассчитываются не со всей зарплаты, а с определенной суммы. В уходящем году это 815 тысяч рублей в год (то есть в месяц максимум 67,9 тысячи рублей).

В 2019 году предельная сумма годовой зарплаты, с которой работодатели будут исчислять за работников деньги в фонд соцстраха в рамках страхования на случай временной нетрудоспособности и рождения детей, вырастет до 865 тысяч рублей (72 тысяч рублей в месяц).

Напомним, в рамках этого вида страхования работодатель перечисляет в фонд 2,9 процента от зарплаты работника.

Рассчитывается больничный исходя из зарплаты работника за последние два года, предшествующие году заболевания. Первые три дня больничного оплачивает из собственных средств работодатель, последующие - фонд социального страхования.

Если же речь идет о больничных вследствие травм на производстве или профессиональных заболеваний, лечение и пособия тоже оплачивает фонд социального страхования, но в рамках другого вида страхования - от несчастных случаев на производстве.