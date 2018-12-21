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21.12.2018 00:00
Рубрика: Экономика

Распределить полномочия

Малая генерация меняет традиционный уклад системы
Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Российская газета - Спецвыпуск №7751 (288)
Аналитики "Сколково", изучившие энергетический рынок России, пришли к выводу, что в 2025 - 2035 годах потребуется вывести из эксплуатации, реконструировать, продлить ресурс или заменить новыми мощностями не менее 70 ГВт наиболее изношенных ТЭС.
Несмотря на несовершенство нормативно-правовой базы, малая энергетика довольно активно развивается в России. Фото: PHOTOXPRESS Несмотря на несовершенство нормативно-правовой базы, малая энергетика довольно активно развивается в России. Фото: PHOTOXPRESS
Несмотря на несовершенство нормативно-правовой базы, малая энергетика довольно активно развивается в России. Фото: PHOTOXPRESS

Основные игроки рынка и регулятор считают, что альтернативы реконструкции старых мощностей нет. Она и в самом деле, по словам академика РАЕН Георгия Кутового, в 2,5 раза дешевле нового строительства.

Но есть и другой путь. Потребность в генерирующих мощностях можно закрыть благодаря распределенной энергетике. Особенность момента в том, что термина "распределенная энергетика" до сих пор нет, а вот сама она не только существует, но и быстро развивается.

"Доля распределенной энергетики в общем балансе в России оценивается в 7, а по прогнозам Московской школы управления "Сколково" - в 10 процентов, - говорит гендиректор НП "Распределенная энергетика" Ольга Новоселова. - Распределенная энергетика вызывает массу дискуссий, но она востребована потребителем".

Фото: Пресс-служба ассоциации "Глобальная энергия"
Ассоциация "Глобальная энергия" анализирует тренды развития отрасли

Для отдаленных территорий распределенная генерация, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, - благо. С ее помощью можно решить вопросы энергообеспечения. На собственную генерацию переходит все больше промпредприятий. "Приближение" энергии к потребителю снижает затраты на транспорт и потери в сетях. С одной стороны, это один из способов повышения конкурентоспособности предприятий, с другой - вынуждает их заниматься непрофильной деятельностью: обеспечивать безопасность, нанимать персонал.

Георгий Кутовой считает, что этот недостаток преодолим - энергию надо продавать на оптовый и розничный рынок. "Надо строить новую генерацию, чтобы она впоследствии вырастала в центры нагрузок", - говорит он.

Уход потребителей в распределенную энергетику приведет к быстрому сокращению финансовой базы Единой энергосистемы страны

Отмахнуться от распределенной генерации уже не получится. Со временем она вольется в Единую энергетическую систему страны. И в этом плане ее выход на рынки энергии и мощности - дело времени. Более того, эксперты говорят о том, что распределенная генерация играет ключевую роль в процессе, который называют энергетическим переходом - energy transition. Он предполагает масштабное использование экологически чистых источников энергии, развитие интеллектуальной энергетики, формирование децентрализованных рынков и переход потребителей к активным моделям поведения.

600 MВт составляет ежегодный прирост мощностей распределенной генерации

"Такие важнейшие тренды, как децентрализация, декарбонизация и цифровизация, приводят к созданию новой парадигмы. Ее особенность в том, что традиционные границы между производителями энергии, распределительными и сетевыми компаниями и потребителями стираются, а их взаимодействие усложняется, - отмечает Ольга Новоселова. - Кардинально меняются роль и принципы построения распределительных систем. Они приобретают черты системообразующего электросетевого комплекса для обеспечения активного спроса. Системы энерго-, тепло, газо-, хладоснабжения интегрируются в единую энергетическую мегасистему. Закладываются новые принципы функционирования объектов распределенной генерации в составе ЕЭС России. Это концепция активных энергетических комплексов промышленного типа под управлением энергоснабжающих самобалансирующих организаций. Она была одобрена на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров, созданной в рамках Национальной технологической инициативы".

Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Программа господдержки альтернативной энергетики будет продлена

На пути развития распределенной генерации существует немало барьеров. Есть опасения, что развитие распределенной энергетики может подорвать благополучие Единой энергосистемы страны: уход потребителей в распределенную энергетику приведет к быстрому сокращению ее финансовой базы.

С учетом неготовности основных субъектов рынка и регуляторов наиболее реалистичной представляется модель последовательной и разумной комбинации крупной генерации и распределенной энергетики. Это позволит обеспечить адаптацию энергосистемы к энергетическому переходу.

Экономика Отрасли Энергетика
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