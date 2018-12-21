Медведева упала на тренировке на чемпионате России

В Саранске продолжается чемпионат России по фигурному катанию, сегодня начнут выступление одиночницы. В преддверии короткой программы провела тренировку двукратная чемпионка мира Евгения Медведева - во время проката она упала.

Инцидент случился во время каскада флип-тулуп при втором прыжке. При этом, стоит отметить, данный каскад Евгения успела несколько успешно выполнить, а затем повторила вновь, уже без музыки.

Короткая программа у девушек начнется в 14:00. Медведева будет закрывать эту дисциплину, она заявлена 18-й.