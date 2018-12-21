МИД: Запад не реагирует на попытки Киева сделать убийц героями

МИД РФ обнародовал заявление, в котором выразил сожаление "отсутствием должной реакции западных кураторов Киева, международных организаций и правозащитных структур, пекущихся о "демократических ценностях" на включение Верховной Радой дня рождения Степана Бандеры (1 января) в список национальных праздников.

Украина пытается "сделать национальными героями заклейменных позором бандитов", говорится в заявлении.

Также на Смоленской площади отмечают, что подобная инициатива не вызывает удивления на фоне "вакханалии на Украине вокруг памятных дат, факельных маршей фашиствующих молодчиков, нападения на ветеранов Великой Отечественной войны, осквернения памятников".

"Поклонение подобного рода гнусным историческим персонажам - это не только презрительное отношение к украинскому народу, большая часть которого не считает Степана Бандеру своим "героем", но и откровенное презрение в отношении многочисленных жертв его пособников-палачей", говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.