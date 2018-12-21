Минская епархия признала новую православную церковь Украины раскольнической

"Признать раскольническим сообществом так называемую Автокефальную Православную Церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием", - такое заявление сделала Минская епархия по итогам своего общего собрания.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте Белорусской православной церкви, подчеркивается, что клиру и прихожанам Минской епархии нельзя сослужить с "духовенством" неканонической структуры, появившейся на Украине после так называемого "объединительного собора", прошедшего 15 декабря.

Дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинополем также признано невозможным.

Собрание выразило благодарность Святейшему Патриарху Кириллу за твердость в стоянии за чистоту церковных канонов и неустанные труды в деле сохранения единства Церкви и братскую поддержку Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, епископату и всей полноте Украинской Православной Церкви.