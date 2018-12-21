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21.12.2018 20:09
Рубрика: В мире

Названы обладатели премии "Человек года" в Азии

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев стал одним из обладателей премии "Человек года" в Азии. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев стал одним из обладателей премии "Человек года" в Азии. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Ассоциация журналистов Азии (AJA) назвала обладателей премии "Человек года".

В категории "Политика" жюри присудило награду президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, отметив его заслуги в деле установления мира и сотрудничества между странами Центральной Азии.

Фото: AP Photo/Hasan Jamali
Журналиста Хашкаджи посмертно признали "Человеком года"

В номинации "Экономика" "Человеком года" назван скончавшийся в мае 2018-го глава LG Group Ку Бон Му, который сумел вывести корпорацию на глобальный уровень.

Еще один кореец получил премию в категории "Общество и Культура" - это главный тренер сборной Вьетнама по футболу Пак Хан Сео, который привел команду к неожиданной победе в Кубке АСЕАН.

В этой же номинации определили еще одного победителя - египетского торакального хирурга Магди Хабиба Якуба, который создал фонд, делающий детям бесплатные операции по пересадке сердца, передает Korea Times.

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