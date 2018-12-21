Нефтяники РФ снизят добычу в рамках ОПЕК+ пропорционально

Российские нефтяные компании встретились с министром энергетики Александром Новаком и заверили его, что будут снижать добычу с рамках международного соглашения ОПЕК+ пропорционально. Об этом министр сообщил журналистам по итогам совещания 19 декабря.

"В данном случае компании подтвердили готовность участвовать добровольно в совместных действиях в рамках ОПЕК и не-ОПЕК и подтвердили принцип, который заключается в том, что все пропорционально объемам добычи на себя берут обязательства (по сокращению производства. - прим. ред.)", - приводит слова Новака "Интерфакс".

Всего нефтяники РФ снизят добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Тогда среднесуточная добыча составляла 11,412 миллиона баррелей, то есть цель - довести производство до 11,184 миллиона баррелей. Такую квоту Россия получила по итогам переговоров со странами ОПЕК+ в начале декабря.

Предполагается, что добыча будет снижаться постепенно - по 50-60 тысяч баррелей в сутки за каждый месяц, то есть на целевой уровень добыча выйдет в течение первого квартала следующего года.