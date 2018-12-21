Новости

СК опубликовал видео продажи девственности в Москве 14:03
Совфед одобрил закон об ответственности за сокрытие конфликта интересов 13:53
В Кремле назвали причину проверки корпорации BBC 13:50
В Вологде разрушенный при взрыве газа дом отремонтируют раньше срока 13:48
Дом Breguet представил новую модель Reine de Naples 13:47
В Крыму электроэнергия с 1 января 2019 подорожает на 1,7 процента 13:43
Новый год на ВДНХ можно будет встретить на пяти площадках 13:32
Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы 13:30
В Кремле обещали защиту попавшим под санкции США российским СМИ 13:29
В Уфе СК начал проверку по факту падения ученика из окна школы 13:28
Лавров: Москва готова провести встречу лидеров Израиля и Палестины 13:25
В Минске чествовали лидеров деловой и общественной жизни страны 13:22
В Краснодаре суд рассмотрит дело о мошенничестве экс-чиновника 13:21
Сбил за горизонтом: Китай первые применил С-400 13:18
В Сибирь придут снегопады и морозы до -50 градусов 13:16
29 сейвов Бобровского помогли "Коламбусу" обыграть "Нью-Джерси" 12:58
Внутрироссийский роуминг отменят с 1 июня 2019 года 12:51
На серой ветке метро в Москве второй раз за неделю поймали наркокурьера 12:49
Toyota привезет в Россию две новинки 12:45
Нефтяники РФ снизят добычу в рамках ОПЕК+ пропорционально 12:43
Совфед одобрил закон о праве предпенсионеров на долю в наследстве 12:43
Лукашенко вручил награды сотрудникам БЕЛТА в канун его столетнего юбилея 12:28
Совфед одобрил штрафы за вовлечение детей в незаконные митинги 12:24
Медведева упала на тренировке на чемпионате России 12:17
Уильяму Браудеру предъявили обвинение 12:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
21.12.2018 12:43
Рубрика: Экономика

Нефтяники РФ снизят добычу в рамках ОПЕК+ пропорционально

Текст: Александра Воздвиженская

Российские нефтяные компании встретились с министром энергетики Александром Новаком и заверили его, что будут снижать добычу с рамках международного соглашения ОПЕК+ пропорционально. Об этом министр сообщил журналистам по итогам совещания 19 декабря.

Фото: depositphotos.com
ФРС США поможет российскому рублю

"В данном случае компании подтвердили готовность участвовать добровольно в совместных действиях в рамках ОПЕК и не-ОПЕК и подтвердили принцип, который заключается в том, что все пропорционально объемам добычи на себя берут обязательства (по сокращению производства. - прим. ред.)", - приводит слова Новака "Интерфакс".

Всего нефтяники РФ снизят добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Тогда среднесуточная добыча составляла 11,412 миллиона баррелей, то есть цель - довести производство до 11,184 миллиона баррелей. Такую квоту Россия получила по итогам переговоров со странами ОПЕК+ в начале декабря.

Предполагается, что добыча будет снижаться постепенно - по 50-60 тысяч баррелей в сутки за каждый месяц, то есть на целевой уровень добыча выйдет в течение первого квартала следующего года.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле обещали защиту попавшим под санкции США российским СМИ
В МВД предложили разрешить полицейским вскрывать автомобили
ЦБ отозвал лицензии у двух российских банков
Ракета с военным спутником успешно стартовала с Байконура
Россиян предупредили о массовых задержаниях в Таиланде