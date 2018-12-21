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21.12.2018 07:41
Рубрика: В мире

Пересадят на метробусы

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7750 (287)
Новую транспортную систему планируют запустить в столице Киргизии в 2019 году. Мэрия обещает пересадить горожан на метробусы.

О планах внедрить в столице скоростную автобусную систему (САС), сравнимую с трамвайной, заявила на пресс-конференции советник мэра по информационной политике Гуля Алмамбетова. САС снизит транспортный поток в центре города и позволит горожанам сэкономить время в дороге. Интервал движения таких автобусов составит 2-3 минуты, и каждый из них будет двигаться по выделенным полосам.

Фото: Максим Шубович
Мэр столицы Киргизии рассказал о планах развития города

Как утверждает начальник управления городского транспорта Хасанбек Алимбеков, система позволит закрыть центр города для маршрутных такси. По словам его коллеги, завотделом транспорта мэрии Кубана Джусупова, две центральные улицы будут освобождены от "бусов" летом будущего года.

Часть улиц, по данным мэрии, вполне приспособлена для запуска САС, поскольку имеет полосы, которые можно выделить под скоростные автобусы. На первом этапе САС свяжет южные микрорайоны с западной частью города. Маршрут пройдет от 12-го микрорайона по Южной магистрали, далее по Жукеева-Пудовкина до улицы Ибраимова и по улице Токтогула до улицы Фучика.

Досье "РГ"

Скоростной автобус или метробус - система скоростного автобусного транспорта, сопоставимая по скорости и объему пассажироперевозок со скоростными трамваями. В САС часто используются многосекционные, сочлененные машины. Системы подобного типа пользуются наибольшей популярностью в Южной и Северной Америке, а также Стамбуле.

В мире экс-СССР Киргизия
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