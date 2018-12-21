День рождения отметил на днях общественный фонд (ОФ) "Help the children - SKD", руководимый Еленой Коневой. Сотрудникам этой организации есть чем гордиться. За 11 лет работы фонд помог 37 тысячам ребятишек, страдающих онкологическими, гематологическими, иммунологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

Беды никто не ждал

Тот ужас, когда родителям сообщают о болезни ребенка как о приговоре, Елена испытала на себе в 2006 году. Ее 15-летний единственный сын Руслан был жизнерадостным и целеустремленным, душой коллектива. Подросток активно занимался спортом: дайвингом, сноубордом и теннисом. Но однажды на одной из тренировок ему вдруг стало плохо. Юношу отправили в больницу, где врачи и поставили страшный диагноз - острый лейкоз. Елена узнала о произошедшем в аэропорту, когда возвращалась из поездки.

- Это был даже не шок, а ступор, - вспоминает она. - Помню, приехала домой, поднялась в квартиру, не раздеваясь, прошла в ванную, открыла кран и перед ним, нет, не рыдала, а выла, как раненая волчица. Потом решила, что ни в коем случае не должна показывать своего страха и слез сыну. К нему в палату зашла, улыбаясь.

Врачи сообщили родителям Руслана о необходимости пересадки костного мозга в максимально короткие сроки. На их счастье, в Бишкеке в ту пору находился доктор Мартин Фридрихс, который помогал маленьким киргизстанцам с онкологией. С его помощью Коневы нашли в Германии подходящую клинику, быстро оформили визы. Врач Дамира Байзакова сделала все возможное, чтобы ввести юношу в состояние ремиссии, чтобы он смог перенести полет.

Немецкие медики несколько месяцев искали подходящего донора для Руслана. Донором стала женщина из Великобритании, которую из-за возраста через несколько месяцев должны были исключить из базы данных. А сам паренек за время болезни превратился в мужчину. Вел себя очень сдержанно и достойно, успокаивая мать: "Сколько бог отвел, столько и будет. За тебя переживаю. Как ты с этим справишься, мама?" Операция, к счастью, прошла успешно, но впереди был еще длительный курс реабилитации.

- Не знаю, откуда брались силы, - призналась Елена. - Но я поняла главное: нельзя опускать руки. Нужно сделать все возможное, чтобы он поверил, что поправится.

После выздоровления Руслана и возвращения в Бишкек чета Коневых пообещала врачу Дамире Байзаковой, которая лечила юношу в Киргизии, что отныне будет оказывать детскому онкологическому отделению любую возможную помощь.

Сначала был шкаф

Находясь в Германии, Елена наблюдала, как работают с детьми немецкие врачи, привлекают детских и взрослых психологов. Там же она впервые увидела больничную клоунаду. Елена подумала, что хорошо бы так же устроить и в Киргизии, чтобы дети с онкологией и их родители поверили, что смогут справиться с болезнью.

- Я поняла, как важна обстановка в клинике, - рассказала Елена. - Почему в Германии палаты выкрашены в светлые тона, одежда у врачей разноцветная, а детская мебель красивая? Там стараются сделать все, чтобы ребятишки не впадали в уныние и не думали только об уколах и таблетках.

Для многих матерей, чьих детей поразил страшный недуг, Елена стала не просто психологом, а, как ни банально это звучит, светом в конце тоннеля. Был случай, когда к ней подошла женщина из глубинки, которая привезла на обследование сына. Несколько часов Елена беседовала с ней, убеждая, что рак можно победить. И получилось. Женщина поверила. Пример сына Елены придал ей силы и уверенности в борьбе за жизнь уже ее ребенка.

Сейчас у фонда "Help the children - SKD" более 200 партнеров, а 11 лет назад Елене впервые пришлось обратиться к бизнесменам, и эта попытка оказалась неудачной, хотя вопрос стоял не о покупке дорогостоящих препаратов, а о приобретении шкафа для посуды. Его в детской онкологии в ту пору не было. Но ни шкафа, ни денег на его покупку никто не дал. Средства на покупку супруги выделили из собственного бюджета. Тогда же глава семьи Алексей предложил Елене создать общественный фонд, чтобы помощь была не точечной, а комплексной и системной. Идею поддержали друзья семьи. Кто-то купил для больницы стиральную машину, кто-то подарил бытовую технику.

- У меня часто спрашивают, почему название фонда на английском языке, - улыбается Елена. - Это для того чтобы за рубежом о нас тоже знали и по возможности помогали.

Крылья не сложили

Сегодня Елене помогает целая команда единомышленниц и единомышленников - Елена Перевозникова, Зухра Мочанова, Нагира Таштемирова,Гульсара Досалииева, Нияз Тыныбеков, Зарема Токаева, Алексей Самойленко и другие. На их плечах лежит организация благотворительных программ, в одной из которых принимают участие учащиеся двух гимназий N 26 и 70. Школьники своими руками изготавливают различные поделки, складывают их в красочные коробочки и потом вручают маленьким пациентам больницы.

Конечно же, утверждать, что в становлении и работе фонда все проходило гладко, в корне неверно. Дважды у Елены возникало желание все бросить. Первый раз это случилось в 2010-м, когда над организацией нависла угроза закрытия. Причиной служили пасквильные письма в различные инстанции от "доброжелателей", которые обвиняли фонд в том, что он якобы прикрывается больными детьми. А шесть лет спустя возникло недопонимание с чиновниками от медицины. К открытию отремонтированного детского отделения по заявке палаты интенсивной терапии (ПИТ) фонд завез медоборудование, мебель, оргтехнику, телевизор, даже жалюзи и постельное белье. В кампанию сотрудники ОФ вложили много труда, провели десятки встреч и переговоров, а накануне Елене сообщили, что по протоколу ей на мероприятии присутствовать не положено.

- Было очень стыдно перед партнерами, - признается Елена. - Я успела пригласить на открытие пять человек, включая представителя одной из крупнейших сетей магазинов, где размещены наши ящики-копилки для благотворительных сборов. 420 тысяч сомов, которые в течение года пожертвовали неравнодушные киргизстанцы, пошли на обустройство палат! А чиновники на камеру журналистам озвучили, что "Help the Children - SKD" купил всего шесть кроватей, а все остальное было приобретено в рамках модернизации отделения на выделенные из бюджета средства. Я выключила телефон и сказала себе, что вернула долг за спасение сына, посвятив благотворительности десятую часть жизни, так что пора заняться восстановлением собственного здоровья.

Впрочем, бросить ОФ Елена уже не смогла. Созданный ею фонд сумел привлечь к сотрудничеству еще больше партнеров. Буквально на днях в отделении гематологии состоялась передача жизненно важных дорогостоящих лекарств на сумму 200 тысяч сомов.

Досье "РГ"



За все время существования фонд оказал помощь более чем на 104 миллиона сомов. На эти средства закупали медоборудование, мебель, офисную и бытовую технику, дорогостоящие лекарства и препараты, оплачивали курсы повышения квалификации врачей, лечение детей за рубежом, оказание психологической поддержки детям и их родителям. Впрочем, валюту, которой можно оценить человеческую теплоту, заботу, сострадание и поддержку в трудную минуту, никто на планете еще не придумал. Тем более, что в копилке фонда есть и нечто более ценное - свыше двух тысяч спасенных детских жизней, 48 из которых - дети с онкогематологией.