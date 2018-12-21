Парламент Киргизии одобрил в первом чтении законопроект о лишении неприкосновенности экс-президентов. За поправки проголосовало подавляющее большинство депутатов.

Проект документа вынесен на обсуждение парламента в связи с критикой, звучащей из уст многочисленных политиков в адрес бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Последний, впрочем, защищен от уголовного или административного преследования действующими правовыми нормами, гарантирующими ему неприкосновенность. При этом Конституционная палата утверждает, что подобные преференции противоречат Основному закону республики.

Парламентарии предлагают убрать эту норму, но закрепить неприкосновенность за имуществом экс-президента, а также оставить за ним право на бесплатное медицинское обслуживание в спецполиклинике. Как утверждает один из инициаторов законопроекта депутат Курманкул Зулушев, документ призван "повысить качество работы глав республики".

Неприкосновенностью в Киргизии пользуются на данный момент два бывших руководителя республики - Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев. Аскар Акаев и Курманбек Бакиев, в свою очередь, подобной привилегией воспользоваться не могут.

Тем временем



Бывший спикер парламента Ахматбек Келдибеков заявил о намерении подать иск в суд на экс-президента КР Алмазбека Атамбаева. Политик утверждает, что оппонент задел его честь и достоинство в одном из своих последних интервью. По словам Келдибекова, Алмазбек Атамбаев назвал его коррупционером.