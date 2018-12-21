Новости

На Камчатке врачи "скорой" получили травмы в результате ДТП 08:39
В Бурятии пожилая женщина насмерть замерзла у социального центра 08:29
Стало известно, сколько россиян хранят новогоднюю елку до лета 08:09
Китаец вплавь добрался из Хэйхэ в Благовещенск и попал в суд 08:02
Россиян предупредили о массовых задержаниях в Таиланде 07:49
В Сахалинской области жители 44 домов остались без воды из-за оползня 07:36
Из "китовой тюрьмы" в Приморье пропали три белухи-детеныша 07:20
За руль городского автобуса в Благовещенске сел Дед Мороз 07:13
Три человека стали жертвами падения самолета на футбольное поле в США 06:59
Палата представителей США согласилась выделить деньги на стену Трампа 06:41
Во Владивостоке появилась программа очистки бухты Золотой Рог 06:27
СМИ: США сократят число военных в Афганистане 06:10
МАЗ полностью рассекретил свой "самый красивый грузовик" 06:01
В Приморье сняли на видео "любовную переписку" леопардов 05:55
Более 300 тысяч потребителей остались без света на западе Канады 05:33
МЧС завершило обследование зданий на Камчатке после землетрясения 05:31
США будут отправлять нелегальных мигрантов в Мексику 05:08
Боливия за год уничтожила более 11 тысяч гектаров посадок коки 04:48
Более 40 человек эвакуировали из загоревшегося отеля в Финляндии 04:14
Ракета с военным спутником успешно стартовала с Байконура 04:01
Германия удивилась выводу американских войск из Сирии 03:28
Организатор нападения на Charlie Hebdo арестован в Джибути 03:03
Власти США обвинили двух граждан Китая в кибершпионаже 02:57
Глава Пентагона Джеймс Мэттис ушел в отставку 02:40
Песков заявил о дальнейшем обострении отношений с Украиной 02:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
21.12.2018 05:20
Рубрика: В мире

Экс-президентов лишат неприкосновенности

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7750 (287)
Парламент Киргизии одобрил в первом чтении законопроект о лишении неприкосновенности экс-президентов. За поправки проголосовало подавляющее большинство депутатов.

Проект документа вынесен на обсуждение парламента в связи с критикой, звучащей из уст многочисленных политиков в адрес бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Последний, впрочем, защищен от уголовного или административного преследования действующими правовыми нормами, гарантирующими ему неприкосновенность. При этом Конституционная палата утверждает, что подобные преференции противоречат Основному закону республики.

Президент Киргизии намерен оставить большую политику после 2023 года

Парламентарии предлагают убрать эту норму, но закрепить неприкосновенность за имуществом экс-президента, а также оставить за ним право на бесплатное медицинское обслуживание в спецполиклинике. Как утверждает один из инициаторов законопроекта депутат Курманкул Зулушев, документ призван "повысить качество работы глав республики".

Неприкосновенностью в Киргизии пользуются на данный момент два бывших руководителя республики - Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев. Аскар Акаев и Курманбек Бакиев, в свою очередь, подобной привилегией воспользоваться не могут.

Тем временем

Бывший спикер парламента Ахматбек Келдибеков заявил о намерении подать иск в суд на экс-президента КР Алмазбека Атамбаева. Политик утверждает, что оппонент задел его честь и достоинство в одном из своих последних интервью. По словам Келдибекова, Алмазбек Атамбаев назвал его коррупционером.

В мире экс-СССР Киргизия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
Песков заявил о дальнейшем обострении отношений с Украиной
Трамп решил отправить главу Пентагона на пенсию
Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое
В Госдуме предложили перепроверять знания ПДД только у частых нарушителей