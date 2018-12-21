С ростом количества автомобилей (в мире их уже больше одного миллиарда, а в России около 50 миллионов единиц) растет и нагрузка на окружающую среду, особенно это касается крупных городов. По данным Минприроды России, доля автотранспорта во вредных выбросах сейчас составляет около 45 процентов.

Почему важен переход на газомоторное топливо

Президент Владимир Путин поставил задачу снизить совокупные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в крупных промышленных городах России минимум на 20 процентов. Решение этой задачи требует в том числе и форсированного внедрения "экологически чистых" видов транспорта и, соответственно, моторного топлива, отвечающего высоким экологическим требованиям. Поэтому автопроизводители наряду с традиционными транспортными средствами активно пополняют свой модельный ряд техникой на компримированном природном газе (КПГ) и сжиженном природном газе (СПГ), продукты горения которых в разы менее вредны для окружающей среды, а компании сектора ТЭК в меру сил и возможностей стремятся развивать газозаправочную инфраструктуру для таких автомобилей.

При переходе транспортных предприятий на природный газ достигается не только экологический эффект, но и увеличивается экономия на топливных расходах: сегодня кубометр КПГ в три раза дешевле литра дизтоплива и бензина. По расчетам специалистов КАМАЗа, для автовладельца выгода от перевода на природный газ одного грузовика при пробеге в 100 тысяч километров составляет в среднем (в зависимости от загрузки) до 700 тысяч рублей в год. Для парков общественного транспорта, таксомоторных компаний эффект будет чуть ниже, но все же ощутимым. Даже частный автовладелец, переоборудовав свою "ласточку" с бензина на КПГ, при пробеге в 20 тысяч километров окупит затраты за год, а дальше начнется чистая - во всех смыслах этого слова - экономия.

Развитие газомоторной отрасли в России

Попытки газифицировать автотранспорт предпринимались в нашей стране и до Великой Отечественной войны, и в годы "перестройки". В середине 1980-х СССР лидировал в мире как по количеству газобаллонных автомобилей (ГБА), так и автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Но недостаточная инициатива в продвижении идеи активной газификации транспорта привела к тому, что с середины 90-х годов наступил "застой" в данном сегменте рынка, в результате которого было упущено время для развития технологий не только в сфере КПГ, но и в более перспективном направлении использования СПГ на транспорте. В результате сейчас мы занимаем всего лишь 14-е место среди стран, использующих газомоторное топливо, несмотря на большие запасы природного газа в России.

Впереди нас находится, например, Италия, не имеющая своих запасов природного газа. Хотя с нашими-то разведанными запасами "голубого топлива" более чем в 44 триллиона кубометров и разветвленной системой магистральных газопроводов (172 тысячи километров) мы должны бы возглавлять этот рейтинг. "Безусловно, у нас есть все возможности - и ресурсные, и технологические - для того, чтобы занять здесь лидирующие позиции", - считает президент Российской Федерации Владимир Путин.

У России есть все возможности, чтобы стать лидером на мировом рынке газомоторного топлива

Кстати, еще пять лет назад РФ топталась на 20-м месте. Дело сдвинулось с мертвой точки благодаря распоряжению Правительства N 767-р от 13 мая 2013 года, которое закрепляет целевые показали использования природного газа на пассажирском транспорте и коммунальной технике к 2020 году. Так, в городах-миллионниках газомоторной техники должно быть минимум половина от общего парка, для менее крупных городов установлены более сдержанные показатели. Внимание со стороны государства к рынку газомоторного топлива привело к реализации мер господдержки закупки газомоторной техники. Всего за 2014-2017 годы выделено 14,76 миллиарда рублей субсидий, что позволило приобрести в регионах 8811 единиц газомоторной техники в заводском исполнении. В этом году также ожидается положительная динамика прироста количества автотранспорта на метане, поскольку субсидии сохранены на уровне прошлого года. На следующий год на эти цели пока предусмотрено 2,5 миллиарда рублей, но эта сумма, возможно, будет увеличена.

Значительную работу по развитию рынка газомоторного топлива провел "Газпром", за последние 4 года компанией построены 74 новых газозаправочных объекта. Объем инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов превысил 17 миллиардов рублей. Сейчас в "Газпроме" реализацию природного газа в качестве моторного топлива обеспечивают 286 АГНКС, всего по России - 375 станций.

Автомобильный транспорт на газомоторном топливе

Активную позицию занимают и автопроизводители: сегодня все они - и отечественные, и локализованные в России зарубежные - имеют в своих линейках технику на КПГ. Например, Группа ГАЗ инвестировала в развитие газомоторных технологий свыше 10 миллиардов рублей и сегодня производит полный модельный ряд автобусов, а также легкие коммерческие автомобили и грузовики на газовом топливе. Не отстает и КАМАЗ, предлагающий клиентам широкий спектр газомоторной техники, в том числе седельные тягачи, самосвалы, автобусы и спецтехнику. По словам директора Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пака, отечественные автопроизводители готовы в разы увеличить производство газомоторной техники. Все зависит от желания регионов ее закупать и от создания условия для расширения газозаправочной инфраструктуры.

И некоторые регионы настроены весьма решительно. "Ростовская область, - сообщает собкор "РГ" в Ростове-на-Дону Александр Гавриленко, - стала одним из первых российских регионов, внедривших у себя пилотный проект по развитию рынка газомоторного топлива. "Газпром" обещает обеспечить весь газовый парк развитой сетью АГНКС. За ближайшие три года их число вырастет с нынешних 11 до 39. Они смогут обслуживать до 55 тысяч автобусов и автомобилей. Для переоборудования и обслуживания такого транспорта в Ростовской области будет создано 10 сервисных центров".

Минэнерго России, отвечающее за развитие газомоторного топлива в стране, ожидает, что количество АГНКС к 2020 году вырастет до 700-750 единиц, то есть практически удвоится. Вероятно, число газозаправочных станций могло бы расти более впечатляющими темпами, если бы государство обеспечило инвесторам поддержку. Но такой поддержки пока нет, а сами проекты по строительству АГНКС далеки от быстрой окупаемости: по данным "Газпрома", средняя загрузка АГНКС составляет всего 27 процентов. "Чем больше мы строим инфраструктуры, тем больше каждая построенная единица в отдельности начинает загружаться. И если мы хотим в ближайшее время кратно увеличить заправочную сеть и создать тем самым спрос на газомоторный транспорт, то нужно субсидировать этот процесс. Минэнерго будет выходить в Правительство с инициативой субсидировать до 25-40 процентов", - сообщил заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын в октябре на семинаре по газомоторному топливу в рамках Российской энергетической недели.

Программа Минэнерго

И вот проект концепции подпрограммы "Развитие рынка газомоторного топлива" государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики" и проект плана мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива до 2024 года, подготовленные Минэнерго России, уже рассмотрены на совещании 12 декабря у вице-премьера Дмитрия Козака в Правительстве РФ. И если эти документы будут утверждены, то применение природного газа на транспорте получит хороший стимул. Согласно документам, компаниям, которые будут строить объекты газозаправочной инфраструктуры, предполагается компенсировать от 25 до 40 процентов расходов, что сократит сроки окупаемости станции до семи-восьми лет. На эти цели предлагается выделить около 40 миллиардов рублей. Еще 67,5 миллиарда пойдет на поддержку роста автопарка на газе. Всего затраты на развитие рынка газомоторного топлива могут составить 175 миллиардов рублей за 6 лет. Результатом реализации всех предлагаемых мер станет рост потребления природного газа на транспорте внутри страны в пять раз - до 3,8 миллиарда кубометров в год к 2024 году, а к 2030 году - до 10 миллиардов кубометров в год, при этом численность газомоторного автопарка может превысить 700 тысяч единиц, а количество газозаправочных объектов - 1400.

17 миллиардов рублей рублей превысил совокупный объем инвестиций "Газпрома" в газозаправочную инфраструктуру

"Опыт развития рынка газомоторного топлива в других странах показывает, что ключевую роль в расширении применения природного газа на транспорте играет господдержка. Группа Газпром ежегодно строит 30-35 новых объектов газозаправочной инфраструктуры, но несмотря на то, что это самый большой объем строительства подобных объектов в России, темпы развития сети АГНКС в масштабе страны недостаточны. Поэтому, безусловно, требуется создание условий для более динамичного развития газозаправочной инфраструктуры", - резюмировал генеральный директор "Газпром газомоторное топливо" Михаил Лихачев.

Справка

По мнению специалистов "Газпрома", по суммарной экологической опасности природный газ в сто раз предпочтительнее бензина и ДТ (дизельного топлива). Основной же экологический эффект от применения природного газа получается благодаря снижению содержания в выхлопных газах бенз(а)пирена - высокотоксичного канцерогена, коэффициент экологической опасности которого в 5 миллионов раз выше, чем у угарного газа.

Природный газ является самым дешевым топливом для транспорта с ДВС. По подсчетам экспертов, при достижении показателей, предусмотренных проектом концепции Подпрограммы, экономия на топливных расходах от перевода автотранспорта на природный газ в масштабах всей страны может составить к 2030 году 1,7 триллиона рублей, а объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу сократится на 23 миллиона тонн нарастающим итогом.