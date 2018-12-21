Песков предупредил о последствиях размещения американских ракет в ЕС

Если США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и разместят свои ракетные системы в Европе, Россия возьмет их под прицел, предостерег пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Говоря на ежегодной пресс-конференции о последствиях выхода Вашингтона из ДРСМД, "технологически президент имел в виду то, что он уже неоднократно разъяснял", сказал Песков.

"Дело в том, что за выходом из ДРСМД потенциально может стоять размещение ракет средней и меньшей дальности в европейских странах, так, как это было во время холодной войны. Размещение там этих ракет и их потенциальное нацеливание в сторону РФ приведет к тому, что Россия, с тем, чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом", - объяснил представитель Кремля.

"Таким образом произойдет развитие по спирали и повторение той ситуации, которую мы, к сожалению, были вынуждены пережить в прошлом", - предупредил Песков.