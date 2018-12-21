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Старое приложение Uber перестанет работать в России

21.12.2018,  
13:40
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Разработчики из компании "Яндекс" выпустили новое приложение для заказа машин - Uber Russia. Оно ориентировано на российский рынок и уже доступно в каталогах App Store и Google Play, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Старое приложение Uber, с помощью которого россияне вызвали машины, перестанет работать в нашей стране (когда это произойдет, пока неизвестно). Воспользоваться им можно будет в других странах, где работает Uber.

Напомним, что в июле 2017 года сервисы "Яндекс.Такси" и Uber объявили об объединении на рынках России, Белоруссии, Армении, Казахстана и других стран. До этого сервисы активно конкурировали.

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Во время регистрации в Uber Russia пользователи смогут указать свой номер телефона, после чего в приложении синхронизируются данные - загрузится история поездок, добавятся привязанные ранее карты и так далее.

Представители "Яндекса" отметили, что приложение было разработано с учетом особенностей российского рынка и пожеланий пользователей. Например, карты в нем используются векторные, которые загружаются быстрее на медленном мобильном интернете. Кроме того, размер приложения уменьшился в три раза по сравнению со старым, в нем появились комментарии к заказу и добавления промежуточных точек к маршруту.

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