Самое пристальное внимание президент поручил обратить на ход реализации нацпроектов на местах. Министры, вице-премьеры, да и глава правительства должны контролировать процесс не только в компьютерах, но и лично, выезжая в регионы. Об этом шла речь на встрече главы государства и премьер-министра в Кремле.

"Дмитрий Анатольевич, мы в течение длительного времени вместе занимаемся вопросами основных направлений развития страны, экономики, социальной сферы. И вместе готовили национальные проекты в этой связи", - начал Владимир Путин. Но у губернаторов есть вопросы. Звучали они и на ежегодной пресс-конференции. "Я просил правительство повнимательнее посмотреть на предложения регионов по всем этим вопросам, в том числе по поводу организации этой работы и контроля за исполнением сформулированных поручений, - заметил он. - Знаю, что вы готовы и хотели бы поговорить об этом подробнее".

"Действительно, правительство в соответствии с вашим поручением в контакте с регионами такую работу развернуло", - начал доклад Дмитрий Медведев. Подготовлены и утверждены паспорта нацпроектов по всем направлениям - их 12. Они согласованы с регионами, внесены корректировки, в том числе в рамках поручений главы государства.

"Под этими паспортами сейчас закреплены деньги", - продолжил премьер-министр. В общей сложности в бюджете на три года предусмотрено 5,7 трлн рублей. "Это огромные деньги, которые разбиты соответственно по годам. Это чуть больше, чем мы изначально планировали", - уточнил он и объяснил, с чем связана корректировка. "Мы посмотрели, что нужно делать быстрее, потому что нацпроекты сильно отличаются", - сказал Медведев. "Какие-то национальные проекты нужно начинать финансировать с упреждением, а где-то должна возникнуть инфраструктура", - добавил он.

"К примеру, если говорить о цифровой повестке дня, "цифра" - это такая матрица, на базе которой вообще все сейчас развивается, - продолжил глава правительства. - Вот ее нужно финансировать как можно быстрее, потому что иначе мы работать не сможем. К чему-то еще нужно подготовиться… Вот такая общая совокупность расходов на три года составит 5,7 трлн рублей".

"Работать мы планируем таким образом, чтобы возникла полноценная управленческая вертикаль от правительства до регионов и муниципалитетов", - заметил премьер-министр. Поэтому в регионах готовятся свои проекты, но это не что-то обособленное от нацпроектов, заверил он: "Это просто составная часть, это региональная специфика. Причем она везде, естественно, разная, потому что у нас очень разная страна".

Помимо 12 нацпроектов есть 67 федеральных проектов, на которые "расслаиваются эти национальные проекты и под которые тоже есть соответствующие федеральные деньги, которые должны сопровождаться в значительной части случаев и региональным финансированием", сказал Медведев. "Поэтому эту работу выстроить не очень просто, но надеюсь, что мы подготовились неплохо", - заверил он, и со следующего года начнется самая активная фаза реализации.

"Мы будем контролировать в ходе этой работы приблизительно 1600 показателей. Это довольно большой масштаб контрольных цифр", - продолжил Медведев. Поэтому нужна пирамида целей, где наверху были бы укрупненные показатели, а дальше расходились бы на более дробные. "Но мы должны видеть всю картинку, потому что в противном случае мы будем совершать ошибки", - добавил он.

"Надеюсь, что такая система будет работать достаточно успешно. При этом она должна обязательно мониториться", - заявил председатель правительства. Так что два раза в год будут подводиться полугодовые итоги.

Оперативный мониторинг будет ежедневно в онлайн-режиме - и должен быть у всех министров и курирующих вице-премьеров в компьютерах. И если нужно, они будут вмешиваться и вносить коррективы. "В данном случае не обойтись без ручного управления", - заметил Медведев. "Помощь в такого рода мониторинге, как вы тоже говорили, должны оказывать общественные, экспертные структуры, и Народный фронт, и партия "Единая Россия", которая готова этим заниматься. Таким образом, мы сможем следить за тем, что реально происходит", - заключил он.

"Так что в целом хочу доложить вам, что мы готовы к тому, чтобы эту работу развернуть в полном объеме", - подытожил премьер.

"Это очень хорошо, - одобрил Путин. - Надеюсь, правительство учтет пожелания руководителей регионов с тем, чтобы количество этих показателей, качество исполнения работы было таким, которое реально ее проконтролирует".

"Но есть еще одна проблема, на которую хотел бы обратить ваше внимание и просил бы вас уделить соответствующее время и целевым образом поработать, - сказал президент. - Много показателей, они должны быть в компьютере, но важно посмотреть, что происходит в реальной жизни на территориях, что стоит за этими показателями". Глава государства рассчитывает, что министры и вице-премьеры будут уделять именно этому самое пристальное внимание. "Прошу, Дмитрий Анатольевич, и вас лично тоже погрузиться в эту работу", - заметил глава государства.

"Обязательно, Владимир Владимирович, - заверил председатель правительства. - Про компьютеры я сказал, имея в виду, что там все должно быть в реальном времени и должна быть реальная стройка, то есть чтобы было видно, что объект, например, строится, а та или иная задача исполняется. Но все члены правительства будут ездить по территориям и смотреть, каким образом происходит реализация национальных проектов. И конечно, я тоже этим займусь".