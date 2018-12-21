Ракета с военным спутником успешно стартовала с Байконура

С космодрома Байконур (Казахстан) стартовала ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом, который будет использовать для своих нужд министерство обороны РФ. Запуск был осуществлен в 03:20 по московскому времени. Спустя 5 минут наземные средства ВКС взяли ракету на сопровождение.

Отделение головной части ракеты от третьей ступени прошло в штатном режиме. Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства. Там отметили, что выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Бриз-М" займет несколько часов.