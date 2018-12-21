ЦБ отозвал лицензии у двух российских банков

Центральный банки России отозвал лицензии у "Руссобанка" и "Донхлеббанка". Оба банка нарушали закон о противодействии финансированию терроризма и подозреваются в проведении сомнительных операций.

"Донхлеббанк" зарегистрирован в Ростове-на-Дону. Его основным приоритетом было финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику.

В деятельности ПАО "Донхлеббанк" прослеживались признаки преступных действий по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация об этом будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

В октябре "Донхлеббанк" стал одним из 17 банков, нарушивших обязательные требования. "Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ПАО "Донхлеббанк" меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц", - отмечается в документе регулятора.

"Руссобанк" - небольшой моноофисный столичный банк, работающий по универсальной модели бизнеса. Основные направления деятельности - работа на рынках межбанковских кредитов, расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, а также привлечение средств населения во вклады. Как сказано в документе ЦБ, банк был замечен в проведении сомнительных операций. В частности, осуществлялись операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж.

"Руссобанк" занимал 268-е место в российской банковской системе, "Донхлеббанк" - 298-е место.