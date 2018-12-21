Что принесут жителям Воронежской области нацпроекты-2019

Новые школы, предприятия, современные кинозалы должны появиться в муниципальных районах в рамках национальных проектов "Образование", "Экология" и "Культура". Мы выбрали ключевые события, которые заметно повлияют на качество жизни в регионе.

Ученью - свет

К первому сентября в строй введут девять школ - шесть в Воронеже и по одной в Бобровском, Новоусманском и Терновском районах, а также рекордное для последних лет число детских садов. Средства - суммарно более двух миллиардов рублей - выделят по федеральной программе "Развитие образования" и нацпроекту "Демография", сообщил руководитель областного департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов.

В 2020-2021 годах возведение новых объектов продолжится. В частности, предстоит обеспечить местами 1700 малышей, чтобы полностью закрыть потребность в дошкольном образовании для детей до трех лет. На эти цели из государственного бюджета поступит 1,3 миллиарда рублей. Планируется также построить не менее трех школ.

Воронежский губернатор Александр Гусев поручил чиновникам проследить за тем, чтобы в новых, оборудованных по последним стандартам учреждениях работали высококлассные педагоги. К слову, для обучения и переподготовки учителей организуют курсы не только в Воронеже, но и в трех других крупных городах - Борисоглебске, Павловске и Россоши. Осваивать новые образовательные технологии будут до десяти тысяч педагогов в год.

В Россоши появится детский технопарк "Кванториум", где сможет заниматься более 800 ребят. Научные лаборатории откроются и в Воронеже в Центре по работе с одаренными детьми - ожидается, что учреждение сможет дополнительно принять более 2,5 тысячи учащихся. Современное оборудование для уроков труда, информатики и ОБЖ получат 63 школы. Обновят материальную базу и в коррекционных учреждениях образования. Чтобы помочь ребятам выбрать стезю во взрослой жизни и более сознательно подойти к изучению обязательных предметов, в регионе планируют выстроить систему ранней профориентации. В 2019-м должен заработать Центр опережающей профессиональной подготовки. Ожидается, что через него пройдет не менее 40 тысяч учащихся школ, колледжей и техникумов. На базе этого центра будет развиваться известное во всем мире движение WorldSkills (система олимпиад по рабочим профессиям). Ну а в учреждения среднего профобразования поступит современное оборудование.

Мусору - нет

С первого января Воронежская область вместе со всей страной перейдет на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Стихийные свалки в оврагах и старых карьерах должны постепенно исчезнуть. ТКО планируется размещать только на включенных в государственный реестр объектах, чтобы свести к минимуму вред, наносимый почве и грунтовым водам. Часть ТКО необходимо перерабатывать - и для отбора вторсырья в регионе появится 16 мусоросортировочных комплексов. Первый такой завод недавно открылся под Семилуками. В 2019-м заработают еще два - в Богучарском и Острогожском районах. На софинансирование строительства этих объектов в федеральном бюджете предусмотрено 79 миллионов рублей.

Глава региона подчеркнул, что рядом с предприятиями по сортировке ТКО нужно обязательно проектировать полигоны, чтобы было где захоронить отходы, не подлежащие вторичному использованию.

Как отметил первый заместитель председателя правительства области Виталий Шабалатов, сегодня доля полезных фракций, которые удается извлекать из общей массы отходов, составляет лишь семь процентов от общей массы. Этот показатель нужно серьезно улучшать.

- Мы не придем к эффективной утилизации отходов без их сортировки в месте образования - в каждом домовладении, - добавил Александр Гусев.

Доля населения области, обеспеченного качественной питьевой водой, должна вырасти с 86 до 90 процентов

На федеральном уровне пока не определили, как именно будет рассчитываться тариф на вывоз и обработку ТКО с 2019 года. Но в Воронежской области принято принципиальное решение - новый тариф и норма накопления ТКО должны быть такими, чтобы расходы граждан по соответствующей строке квитанции выросли минимально.

В течение ближайших трех лет в регионе предстоит ликвидировать 25 крупных несанкционированных свалок, сообщил руководитель департамента природных ресурсов и экологии Алексей Карякин. В проекте федерального бюджета на это заложено 273 миллиона рублей.

"Чистой воде" - быть

Перечень сельских поселений, где необходимо срочно реконструировать инженерные сооружения для подачи нормальной питьевой воды, составили в правительстве региона. Не секрет, что многие вынуждены пользоваться бытовыми фильтрами, так как жидкость из-под крана содержит различные примеси.

По данным Роспотребнадзора, треть источников централизованного водоснабжения в Воронежской области не отвечает санитарно-химическим нормам. Износ инженерных коммуникаций в среднем достигает от 65 до 70 процентов. Водой нормативного качества не обеспечено около 300 тысяч жителей Воронежской области, примерно столько же людей не имеют доступа к централизованному водоснабжению, констатировала руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Галина Смирнова.

По ее словам, улучшить качество воды в первоочередном порядке требуется в микрорайоне Семилукские Выселки (Воронеж), райцентрах Новая Усмань, Рамонь и Семилуки, селах Новоживотинное, Стрелица и ряде других. Предполагается строить и ремонтировать сети, устанавливать на головных водозаборах системы очистки от нитратов, бора и соединений железа. В 2019 году региону могут выделить на эти цели 76 миллионов рублей из федеральной казны.

В перспективе пяти лет объем финансирования составит почти 2,3 миллиарда. Благодаря программе "Чистая вода" доля населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем, к 2024 году должна вырасти с 86 до 90 процентов (в городах - с 96 до 99).

За этот же период планируется расчистить русла рек Воронеж (на участке в 54 километра, проходящем по территории региона) и Икорец (в пределах Бобровского и Лискинского районов).

В рамках нацпроекта в Воронежской области увеличат масштабы восстановления лесов - после вырубок и пожаров. Для Воронежского лесопожарного центра закупят специализированную технику, в питомниках увеличат объемы заготовки семян.

Всего на экологические мероприятия в 2019 году федеральный центр выделит области 245 миллионов рублей. В течение пятилетки на реализацию нацпроекта "Экология" планируется направить около 5,65 миллиарда.

Очагам культуры - греть

Необычный объект, под крышей которого будут залы для концертов, кинопоказов и выставок, библиотека, помещения для творческих кружков, кафе и сувенирная лавка, построят в Воронежской области. В качестве варианта для размещения такого Центра культурного развития рассматриваются Лиски. К 2024 году в 12 муниципальных районах оборудуют современные кинозалы.

Предполагается строительство, реконструкция и капитальный ремонт 21 ДК, рассказала руководитель областного департамента культуры Эмилия Сухачева. Для выездов в дальние села, где стационарных учреждений культуры нет, купят семь автоклубов.

Более половины детских школ искусств и училищ культуры в регионе получат новые музыкальные инструменты и специальное оборудование. Это поможет увеличить количество ребят, которые занимаются музыкой, на 2500 человек, и создать несколько детских духовых оркестров.

В пяти районах и столице Черноземья появятся модельные библиотеки, оснащенные скоростным интернетом и доступом к различным информационным ресурсам. Если жители оценят новый формат, число таких "читален" увеличится.

- Поскольку у нас параллельно реализуется программа "Устранение цифрового неравенства", нужно будет сделать так, чтобы высокоскоростной интернет проводили и в сельские библиотеки, - уточнил губернатор Александр Гусев. - На проведение капремонта в учреждениях культуры и здравоохранения мы готовы дополнительно выделить около двух миллиардов рублей - соответственно, появится возможность охватить больше объектов и улучшить их оснащение.

Кстати



Три модульных ФАПа откроют до конца декабря в селах Шукавка Эртильского района и Щербачевка Панинского, а также в поселке Райновское под Россошью. Эти населенные пункты небольшие (в каждом до 200 жителей), ближайшие учреждения здравоохранения находятся на расстоянии свыше шести километров. Модульные объекты строятся всего за две недели, но в каждом есть все необходимое: тепло, вода, свет, вентиляция, туалет и медицинское оборудование. При необходимости такой ФАП можно быстро разобрать и перевезти в другое село. В 2019 году на территории Воронежской области планируется продолжить подобную практику благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Из федерального бюджета на эти цели выделено более 18 миллионов рублей.