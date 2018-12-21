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21.12.2018 13:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы

Текст: Сергей Бабкин

На Киевском вокзале сегодня впервые показали, как будет выглядеть новый транспорт столицы - Московские центральные диаметры. Недалеко от выхода к поездам мэр Сергей Собянин с коллегами из Подмосковья и РЖД открыл выставочный павильон, где представлены новые поезда, турникеты, приложения. Словом, все, что будет на МЦД.

"РГ" уже много много писала о центральных диаметрах.  В двух словах напомню: это скоростные ж/д линии, которые соединят крупные города Подмосковья и насквозь пройдут через всю Москву. Новые поезда от обычных электричек отличают скорость и комфорт. Платить за проезд будем, как в метро. По одному билету - сколько угодно пересадок. Построят семь линий: Лобня - Одинцово, Нахабино - Подольск, Зеленоград - Раменское, Пушкино - Королев, Зеленоград - Подольск, Нахабино - Железнодорожный, Одинцово - Железнодорожный.

- Когда полностью запустим диаметры, то сможем перевозить по железной дороге в пределах столичного региона более 3 миллионов человек каждый день, - сказал Собянин. - Сейчас электричками и МЦК регулярно пользуются 2,2 миллиона человек.

В ближайшие полгода в Москве откроется 10 станций подземки

Все, что нужно знать об МЦД, москвичи теперь могут увидеть у Киевского вокзала. Павильон нельзя не заметить: на входе - яркий медиаэкран с прибывающим поездом. Главное в интерьере павильона - состав "Иволга" в натуральную величину. Назвать это "электричкой" язык не поворачивается. Там есть Wi-Fi, зарядки, теплые поручни, мягкие сиденья. С их цветом пока не определились, поэтому представлено несколько вариантов, и пассажиры могут проголосовать. Какой цвет выберут, такой и сделают.

- Это новый уровень комфорта для наших жителей, - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, осмотрев павильон. - Привычный вид транспорта становится доступным и удобным.

Причем, не только для пассажиров. Машинисту в "Иволге" - тоже благодать. Все посетители павильона на интерактивном тренажере смогут "порулить" поездом. Еще есть очки виртуальной реальности. Наденешь - и "поедешь" по диаметру ночью. Работает фотокомната, здесь делают открытки с вашим лицом на фоне рекламного плаката МЦД, и распечатывают тут же открытки. Их можно отправить в любую точку мира - почтальоны постоянно работают в павильоне. На интерактивных экранах пассажиры, как в приложении "Метро Москвы", могут строить маршруты и смотреть, сколько времени они сэкономят с запуском диаметров. По отдельным маршрутам вы выиграете до 40 минут в день! За месяц набегут "лишние" сутки, которые можно потратить на самообразование, на семью, на отдых от толчеи в транспорте.

Первой запустят линию Одинцово - Лобня. Большая часть путей и платформ готова. И поэтому в пятницу была запущена новая электричка-экспресс от Одинцова до Белорусского вокзала. Билет стоит 132 рубля (на обычную электричку - 66). Но зато она идет всего 21 минуту, а простые поезда - больше получаса. В дальнейшем пути, по которым идут экспрессы, войдут в состав участка до Лобни. "Там будет 18 остановок, из них 12 крытых пересадок, - отметил зампредседателя правительства РФ Максим Акимов. - Пассажиры будут защищены от снега и дождя".

Такие же проекты могут появиться и в других регионах, поделился председатель правления РЖД Олег Белозеров. В 11 городах электричка уже стала не дачным, а обычным общественным транспортом. Скоро так же сделают власти еще 7 регионов.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область Расширение московского метро
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